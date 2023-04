Controversia con el Mercato de la Kings League: ¿dejará los equipos irreconocibles?

Con el cierre de la primera temporada de la Kings League, y mientras la organización se prepara para celebrar la Queens League por todo lo alto, el mercado de fichajes para la segunda temporada está acaparando la atención de todos los que se han dedicado a ver esta primera edición de la competición. Aunque al principio resultaba interesante ver los salseos que surgían con los "robos" de jugadores de unos equipos a otros, la última jornada ha dejado muy tocados a algunos de los presidentes, que han expresado a Gerard Piqué sus dudas con el sistema en pleno directo.

El equipo xBuyer, de los hermanos Javi y Eric Ruiz, es el que más ha arrasado capturando a los mejores jugadores, y hay otros equipos (como el de El Barrio, de Adri Contreras, que se llevó la victoria en esta primera edición de la Kings League) que se han quedado prácticamente huérfanos. Aunque esto añade, sin duda, mucho interés y salseo a la próxima competición, también ha hecho que muchos de los seguidores del formato se sientan un poco extrañados, ya que sus equipos favoritos no tendrán nada que ver con lo que fueron en la primera edición.

Por esta razón, presidentes como TheGrefg o Perxita han pedido que se limiten los movimientos de jugadores de cada equipo, para que el resultado de este Mercato no sean unos teams totalmente irreconocibles. Mientras que unos pedían proteger al jugador estrella más representativo de cada equipo, otros han sugerido que el número de posibles cambios en los equipos se reduzca a seis, para que no se descontrolen mucho. Por las palabras que expresó Gerard Piqué, no parece que en la próxima jornada vaya a cambiar nada; pero sí está claro que algunos presidentes, como Ibai, cargarán con todo para atraer a buenos miembros a su equipo.