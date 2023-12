Mikecrack, muy contundente con el futuro de Twitch: "Estoy completamente seguro de que va a morir"

Cada vez son más los que consideran que el futuro de Twitch no es tan brillante como algunos creían hace unos años, ya que parece que la bajada de espectadores que están sufriendo muchos creadores de contenido va a más. Por este motivo, no es de extrañar que los streamers hablen y reflexionen sobre la situación actual en la que se encuentra la plataforma. Y, aunque muchos se han animado ahora a hacer multistream tanto en Twitch como en YouTube, Mikecrack se ha mostrado bastante contundente respecto al futuro de la plataforma morada, la cual está "completamente seguro" de que acabará muriendo si no se reconvierte.

Esto es algo que ha compartido durante su visita al podcast Sin Miedo Al Éxito, donde ha revelado que el motivo por el que tiene esta visión tan clara es porque considera que, en estos momentos, Twitch se ha convertido en lo que antes tantos criticaban, ya que "lo que reina es el salseo". Por ello, cree que los streamers ya están muy quemados de esta situación y que muchos de sus espectadores los ven "porque no tienen otra cosa que hacer", por lo que tan solo les tienen de fondo mientras miran el móvil o hacen otras cosas.

Aun así, confiesa que él no ve Twitch, por lo que su opinión puede ser errónea, e imagina que posiblemente lo que apuestan por esta plataforma tienen una visión totalmente contraria a esta. Pero, aun así, esta es la conclusión a la que ha llegado él debido a "la tendencia que tiene todo" y a cómo ha evolucionado el sector. Por tanto, considera que esto es algo que tan solo podrá saberse con el tiempo y que, aunque él considera que Twitch morirá si Amazon no trabaja en una reconstrucción de la plataforma, nunca se sabe qué es lo que ocurrirá en el futuro.

Sin duda, la bajada de espectadores que están sufriendo los streamers es más que notable. Pero, aun así, todavía son muchos los que siguen apoyando los directos y confiando en el futuro de esta plataforma, por lo que habrá que ver cómo evoluciona este formato de cara al futuro.