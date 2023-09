Rubius y Mangel se reencuentran durante el estreno de su documental, y sus fans lloran por la nostalgia

Aunque las redes saben que Rubius y Mangelsiguen siendo grandes amigos, parece que cada vez es más complicado verlos juntos. Hace apenas unos años eran inseparables y aparecían juntos en casi todos los vlogs y vídeos. Pero, desde que Mangel optó por estar un tiempo dedicándose a sus proyectos personales fuera de las cámaras, y ambos dejaron de vivir cerca del otro, ya no suelen coincidir tanto frente a las cámaras. Por este motivo, no es de extrañar que las redes hayan enloquecido después de volver a verlos juntos durante el último stream de Rubius.

Si el estreno de su documental ya tenía a todos emocionados porque estuvieron recordando algunos de los vídeos antiguos de Rubius, la llegada de Mangel no hizo más que multiplicar por diez estos sentimientos de nostalgia. Además, no contentos con este reencuentro, cuando Rubius vio que había llegado uno de sus mejores amigos, decidió traer de vuelta a su alter ego más conocido, el cual hacía tiempo que no aparecía frente a la cámara: el famoso Ust.

Aun así, este personaje tan nostálgico no duró más de unos segundos, de forma que Rubius pasó rápidamente a saludar a todos los invitados, ya que Mangel llegó junto a IlloJuan, Masi y ElvisaYomastercard, entre otros. Pero, aunque la interacción que tuvieron estos dos streamers frente a las cámaras no duró mucho, fue suficiente para que las redes se emocionarancon este reencuentro, hasta el punto de que algunos han confesado que han terminado entre lágrimas después de verlos.

Sin duda, son muchos los que extrañan las interacciones de estos dos grandes amigos en los streams, pero, aun así, la mayoría prefiere no presionarles con este tema, ya que saben que esto no haría más que agobiarles y quitarles las ganas. Pero, quién sabe, no sería de extrañar que algún día decidieran volver a juntarse en algún juego que a los dos les apetezca jugar, tal y como hacían hace unos años.