Todos los ganadores de los premios For You Fest de TikTok

Nos resulta increíble que con lo popular que es TikTok en España no veamos más saraos como el del For You Fest de anoche en Madrid, aunque hay que reconocer a los de la red social que cuando montan una fiesta, lo hacen de verdad. El evento se llevó a cabo en el Green Patio, un sitio molón de la capital, y ni el frío ni que jugaba la selección española impidieron a la crème del sector tiktoker disfrutar de una noche para lo suyo.

Las categorías en juego eran deportes, moda y belleza, entretenimiento, comedia, educación, gaming, diversidad, música y lifestyle, y por si no fuera lo bastante variado de por sí, había dos nominados por cada una. Se diferenciaban por 'referentes' o 'revelación', y han sido los usuarios de la plataforma los que han votado por sus favoritos a través de la app.

Entre los ganadores se encuentran, por la categoría de comedia, dos creadores que han hecho reír a toda la comunidad, @aleagullosm y @gersanc_ (a quienes hemos entrevistado aquí y aquí). En la categoría de educación también se han premiado a creadores con los que la comunidad ha aprendido, ya sea de cultura y literatura con @patriciafedz, o de ciencia junto a @doctorfision.

Por supuesto, también se ha premiado a creadores en categorías fundamentales dentro de TikTok, como la música, donde los ganadores han sido @beret1996 y @munic_hb, el deporte, reconociendo a los creadores @raquelcule y @arigeli, o el entretenimiento, con @telocuentosinspoilers y @ibngarcia recibiendo un galardón. Destacar la alegría de @polispol11, referente en Gaming y el primero en compartir su éxito por redes.

El premio a canción del año ha sido para uno de los temas más presentes en TikTok durante los últimos meses: Bizarrap & Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52, y el premio a mejor activación de música ha sido para @rosalia junto a CANADÁ por la experiencia de TikTok LIVE emitida para la presentación del disco MOTOMAMI.

De igual manera, la tendencia viral del año que ha conquistado a los usuarios ha sido 'I'm unstoppable' de la creadora @saracisneros y, en la categoría mejor uso de efecto, se ha premiado a @davidsuaarez2 por el uso del efecto 'Quiz historia del fútbol femenino'. Finalmente, la destacada creadora @lolalolita ha recibido el premio TikTok Stars.

La lista completa de ganadores es esta: