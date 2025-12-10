Willyrex y Vegetta777 llevan a Hacienda ante la Audiencia Nacional: "Nos encontramos ante un auténtico sinsentido tributario"

El conflicto fiscal entre los youtubers Vegetta777 y Willyrex y la Administración española se remonta al ejercicio de 2016, cuando ambos trasladaron su residencia fiscal al Principado de Andorra. Desde entonces, desarrollan allí su actividad como creadores de contenido y tributan en ese país de acuerdo con la normativa vigente. A pesar de ello, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) concluyó recientemente que debían pagar impuestos en España por aquel ejercicio, una decisión que los afectados consideran injustificada.

La respuesta llegó en forma de recurso contencioso-administrativo interpuesto ante la Audiencia Nacional. Sus abogados, Marc Urgell e Iñaki Picaza, argumentan que la Administración reconoce en sus propias resoluciones que los dos creadores pasaron más días en Andorra que en España y que su actividad económica se realiza de manera efectiva desde el Principado. Para la defensa, estos elementos deberían ser determinantes para establecer la residencia fiscal.

Los letrados sostienen que obligar a los youtubers a tributar en España en estas circunstancias "contraviene los principios del derecho tributario internacional", especialmente en lo relativo a los criterios de residencia y a los convenios para evitar la doble imposición. Alertan, además, de que este tipo de resoluciones podría generar inseguridad jurídica entre profesionales digitales que operan desde otros países.

La representación legal de ambos creadores ha sido asumida conjuntamente por Picaza Legal Abogados, encabezado por Iñaki Picaza, y por ABAST, dirigido por Marc Urgell. Este último es conocido por su experiencia en planificación fiscal y traslados de residencia, mientras que Picaza ha participado en casos mediáticos como los de Jorge Lorenzo o Sito Pons.

Ambas firmas subrayan que los creadores de contenido han cumplido con los requisitos legales desde su traslado a Andorra y confían en que la vía contenciosa permita aclarar un criterio que consideran esencial para la seguridad jurídica del sector digital.