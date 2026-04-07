Wismichu explica por qué dejó YouTube y señala a la audiencia que veía sus vídeos

A veces hay días tranquilos en redes sociales y a veces un youtuber retirado enciende las stories y reaviva las llamas. En esta ocasión le ha tocado a Wismichu que, tras recibir un mensaje directo pidiéndole un CSI sobre el caso Epstein, subió una story con esa captura de pantalla. Aunque lo hizo para "mofarse", las reacciones de sus seguidores le obligaron a aclarar las cosas. "[...] lo he puesto para mofarme, y hay mucha gente que lo está pidiendo y se lo está tomando en serio. Dejadme en paz. No quiero crear contenido para gente como vosotros. Sois uno de los motivos por los cuales dejé de subir vídeos. Porque al final llegaba a un número de audiencia tan generalista, que llegó un punto en el que me dabais asco como audiencia. No todos obviamente, pero... Esta parte que está pidiendo un vídeo sobre algo como las Epstein files, o sea... no sé. El morbo, el... el 'todo vale'... para vosotros. Porque para mí no."

A partir de ahí, más reacciones y más quejas. Eso hizo que subiera más vídeos hablando del tema. "Hay gente molesta, gente aludida, lo cual es bueno... es bueno para hacer limpieza con los stories que he hecho hoy a mediodía. El principal argumento es 'tú has creado a esa audiencia'. Efectivamente. Esa es una realidad. Y es por ello también que me siento culpable de, bueno, de alguna manera haber contribuido a que el internet de hoy en día sea como es. El problema está en que yo ya llevo... cinco años, igual, sin hacer vídeos. Y hay gente que no es capaz de dar el paso, de avanzar y de entender que ciertas cosas... ya no de esos vídeos de hace cinco años, sino previos a ellos, están mal. Así que, eh, puf... madurad."

A partir de ahí, también señala que el problema no está en el formato de CSI, sino en el tema que se le pide tratar. Que está tranquilo viviendo su vida y que, si decidiera volver, sabe lo que necesitaría hacer para lograr el éxito una vez más. Para quienes consideran que fracasó, graba dentro de su estudio/despacho para mostrar todo lo que tiene. Un mensaje materialista, como él mismo reconoce, aunque "es gente que entiende solo las cosas de esta forma". Sea como fuere, el mensaje final queda claro: culpa a la audiencia que él mismo creó de su marcha de la plataforma que le hizo famoso.