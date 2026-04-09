Wismichu responde al hate: "Os tienen que poner un gameplay del Subway Surfers para que prestéis atención a los vídeos"

El nombre de Wismichu llevaba tiempo sin ocupar titulares, pero sus declaraciones del otro día culpando a sus seguidores de que no siga en la plataforma de vídeo porque solo les iba el morbo han removido las aguas. En este tiempo ha recibido mensajes tanto de apoyo como de crítica, y ha optado por subir más stories para mandar un mensaje a todas las personas. Empieza hablando de cómo el problema no es el formato, sino el contenido: "Que no me quejo de los CSI's, que no me he quejado en ningún momento de los CSI's, es que precisamente en esos mismos vídeos lo digo. Lo que pasa es que no prestáis atención, os tienen que poner un gameplay del Subway Surfers o un parkour de Minecraft para que prestéis atención a los vídeos parece, macho. Digo que los CSI's a mí me encantaban, y de hecho por eso siguen subidos. Y si algún día volviese sé que haría CSI's. Lo que no quiero hacer es un CSI de un contenido como los Epstein files."

Los dardos son habituales a lo largo de los casi 3 minutos acumulados de Wismichu frente a la cámara, llamando "taraditos" a algunos de sus críticos. Luego continúa señalando cómo el formato de CSI se centraba en diferentes temas a través de la parodia y que no toda noticia de actualidad es apta para ello. Un tema como el de los archivos de Epstein, que es el que le pedían, le parece incompatible con ese acercamiento. "Hay cómicos muy buenos, yo no soy cómico, que pueden hacer denuncia social de este tema a través de la parodia, de la sátira... nos vamos a reír muchísimo y no les vamos a restar importancia. Pero yo siento que haciendo un vídeo como CSI sobre ese tema se le resta importancia".

La conversación sigue sobre cómo ahora todo se puede tomar a broma y que eso es un problema para hablar en serio sobre cuestiones relevantes. "El hecho de hacer esto conlleva que le restemos importancia y que no tomemos las cosas con la seriedad con la que deberíamos tomarlas". Wismichu termina mandando un mensaje de agradecimiento a la gente que sí le ha entendido, le ha dado apoyo y se alegra de su vida actual.