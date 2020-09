La divertida confusión de Marta Carriedo en 'Las Uñas' de Sindy Takanashi

Marta Carriedo ha sido la primera invitada en sentarse en el salón de uñas de Sindy Takanashi, que acaba de estrenar su tercera temporada en ATRESplayer Premium.

La influencer, diseñadora y empresaria ha dejado uno de los momentos más divertidos del programa (sin tener en cuenta el de Carmen Lomana). Ha sido cuando la presentadora le ha preguntado por su fe.

Hay prescriptoras de moda y estilo de vida que prefieren no compartir con sus seguidores algunos aspectos de su vida como, por ejemplo, sus inclinaciones políticas o sus creencias religiosas. No es el caso de Marta Carriedo, que hace alarde de ser una persona profundamente creyente de la religión cristiana.

En la entrevista, Marta admite ser muy religiosa y decide argumentar su respuesta poniéndole un ejemplo y reconociéndole a Sindy Takanashi que le gusta mucho la virgen que hay detrás de ella. La influencer se refiere a parte del decorado de 'Las Uñas', un neón con aparente forma de virgen María.

Sin embargo, Takanashi la ha sacado de su equivocación con la naturalidad que la caracteriza aclarándole que no se trata de la estampita de ninguna santa sino de "un coño". Ante este 'plot twist', Marta Carriedo no ha podido contener su asombro: "No fastidies, si tiene la cara y las manos y todo".

"Pero te puede encantar igualmente siendo un coño", le ha respondido la artista de uñas. "Me encanta, sí, sí", ha reconocido la influencer, que está acostumbrada a convertirse en un meme, tal y como le ha contado a Sindy durante la entrevista.

Cinthia ha compartido el momentazo en su cuenta de Instagram y ha salido en defensa de Carriedo frente a quienes la critican: "En el tema de la religión se expresa de manera súper respetuosa y yo también soy muy respetuosa con las creencias de la gente". Y continúa: "Me parece que queda una conversación súper guay sobre una tía joven, guapa, lista, delgada, normativa, moderna, que cree en dios y que hace mogollón de alarde de toda su fe y su cristiandad, que es algo que muchas veces la convierte en un meme, pero justo este tema, de verdad, que me gusta mucho como lo expresa"