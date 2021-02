¿Daft Punk eran Kim Kardashian y Kayne West? La loquísima teoría que vincula sus separaciones

¿Existen las casualidades cósmicas? ¿Es posible que dos parejas consolidadas separen sus caminos el mismo día? ¿O todo forma parte de una conspiración? Si hicieras esas preguntas en una encuesta de Twitter, seguro la tercera opción era la que más votos se llevaba con diferencia.

La prueba está en cómo los usuarios de esa red social están convirtiendo en viral un bulo como la copa de un pino, a medio camino entre el meme y las fake news. Te ponemos en antecedentes: Kim Kardashian (oh, sorpresa) ha pedido el divorcio de Kanye West, y muy poco después Daft Punk, dúo electrónico de misteriosa identidad, ha anunciado su separación.

A nadie sorprende la decisión de la mayor de las Kardashian, y menos después de ver el errático comportamiento del padre de sus hijos en la última etapa de su vida, pero lo de que Daft Punk sí ha sido un notición inesperado. Y claro, hay gente que ve sospechosas las coincidencias...

Concretamente, se ha iniciado un movimiento que defiende (de broma) que la identidad de los DJs que siempre se ocultan bajo un casco en sus apariciones públicas es la de la reina de todas las influencers y el candidato presidencial más loco (y mira que tiene mérito) de los Estados Unidos.

Se da el hecho de que Kanye West colaboró con los reyes europeos del techno hace casi 15 años, con una adaptación del tema 'Harder, Better, Faster, Stronger' que el rapero hizo muy suya. Por supuesto, fue un exitazo y ayudó a cimentar la fama de un artista que ya tenía un currículum envidiable.

No hace falta ser crítico musical para saber que bajo la visera dorada de sus cascos están de Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter, dos franceses que han cambiado el panorama musical componiendo y produciendo temazos propios y para otros artistas. Que levante la mano quien no haya bailado 'Get Lucky'.

Se les echará de menos más de lo que Kim Kardashian va a añorar los mensajes de ultratumba que le dejaba Kanye, eso seguro. Al menos no ha explotado ninguno de los dos, como aparece en la despedida del dúo francés. Por ahora, porque con West nunca se sabe.