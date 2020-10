"Cómo empezó / cómo va": los mejores memes de la última tendencia viral

Aunque muchas tendencias de las redes sociales comienzan en inglés, no es nada raro que acaben estando en todos los idiomas si la gracia de la misma no conoce fronteras. Es lo que ha pasado con el último viral que lleva días en las redes: "How it started / How it's going", o sea, "Cómo empezó / Cómo va".

Son sobre todo chorradas con referencias a animales, que sirven de metáfora perfecta para aquellos tremendistas que les gusta pensar que todo ha ido a peor. A ver, si nos ponemos así, es verdad que los Tiranosaurios han salido perdiendo con el cambio, pero es que el mundo sería terrorífico con ellos por ahí pululando. Los lobos, al menos, siguen existiendo.

En tema videojuegos hay cosas que no han cambiado nada: GTA V sigue siendo el rey en la generación anterior de consolas, en la actual, y en la que está por venir. Ojito.

TheGrefg, uno de los youtubers que mejor manejan Twitter por su presencia constante en esa red, ha hecho un guiño a uno de sus seguidores con un retuit bien majo, orgulloso de su cambio.

Si supiera Leonardo da Vinci que su obra daría para memes hasta 500 años después de su muerte, a lo mejor se lo hubiera planteado de otra manera. No descartes que él inventara la palabra "meme".

Pero para memes perdurables, que se lo digan a la mitología griega. Unos 2500 años lleva Sísifo subiendo la piedra a la cima de una montaña, para que total siempre acabe en el mismo sitio.

¿Qué decir de las gemelas Olsen? Bueno, pues que todos tenemos un pasado, y por mucho que hayan cambiado de imagen no se puede decir que les vaya mal ahora mismo.

Como buenos cazatendencias para estar siempre en el candelero, los kpoperos se han subido a la misma con el recuerdo de cómo empezaron los reyes del género. Si te fijas no hay tanta diferencia, en BTS se conservan como nuevos.

Por supuesto en el tema deportes no podían faltar los grandes ídolos de inicios humildes. Mbappé pasa de ser un adolescente tímido con mucha proyección en el fútbol a codearse con estrellas de la talla de Cristiano, otro que empezó de la nada. Más alto no se puede llegar.

Bueno sí: se puede bromear con que Rafa Nadal no tiene fin, y la propia cuenta de Roland Garros le homenajea con un meme a su altura.

El que se lleva la palma en retuits y verdades como templos está escrito en inglés, pero en realidad es un sentimiento global. De los cuadernos y notas a mano, a no necesitar nada más que las redes. Y esta tendencia viral es la viva prueba de ello.