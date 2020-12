El plan de Ibai para juntar a Neymar y Messi

El lema de uno de los patrocinadores oficiales de Lionel Messi dice "nada es imposible", una frase que muy bien podría adaptarse a lo que está consiguiendo Ibai Llanos desde Twitch. Hace un año que el futbolista y el ahora influencer se encontraron, con desastroso (y cómico) resultado para el de Bilbao por una mala gestión de los nervios.

El resbalón frente a las cámaras llegó a oídos del argentino a través del Kun Agüero, ahora íntimo de Llanos gracias a Twitch, y todo está olvidado. Sus contactos en las altas esferas del fútbol mundial le han llevado a conocer a otro ídolo, Neymar Jr, que estos días ocupa las portadas de periódicos deportivos por un guiño a su excompañero en el F.C. Barcelona.

"Quiero volver a jugar con él, el próximo año tenemos que volver a hacerlo", declaraba ayer a las cámaras de la cadena deportiva ESPN. Y con eso en mente, Ibai ha trazado un plan para que ambos se reencuentren, aunque sea a puñaladas dentro de Among Us.

La ocurrencia ya ha desatado la imaginación de sus casi tres millones de seguidores en Twitter, siempre pendientes de dónde se puede sacar el próximo meme. Para eso, Ibai es el rey indiscutible dentro de esa plataforma.

Aunque no se le conoce una faceta gamer a Messi, no es para nada descabellado pensar que una partida de Among Us entre ellos es más viable ahora mismo que un fichaje por parte del Paris Saint Germain, equipo actual de Neymar.

Puestos a soñar con los montajes de PhotoShop como inspiración, ¿por qué no apuntar todavía más alto? La G2 House va a mudarse y además está a punto de fichar a tres nuevos talentos como streamers. Neymar ya ha demostrado su habilidad en ese campo, y un ganador de seis balones de oro no puede ser manco en el FIFA. Hueco seguro que tiene en la próxima residencia del grupo. Ya sabes, "nada es imposible".