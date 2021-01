El original chantaje de una madre a su hijo para conseguir que limpie su habitación: "Es mi rehén"

Si eres adolescente seguro que estás harto de que tus padres te repitan constantemente que limpies tu habitación, que la ordenes, que lo tienes todo hecho un desastre hijo, que parece que vivas en una pocilga y que así no se puede vivir. Te suena, ¿verdad?

En cambio si eres padre, madre o tienes adolescentes a tu cargo sabrás lo difícil que es conseguir que te hagan caso: que sí mamá, que ahora voy; se me ha olvidado, mañana lo hago; tranqui, si a mí no me molesta la mierda.

Quizá esta recreación sea demasiado naif y en vuestra casa las zapatillas y la ropa vuelen por los aires y os escuche todo el vecindario discutir sobre cada cuánto tiempo hay que cambiar las sábanas.

Cuando las cosas no se pueden conseguir por las buenas, la desesperación puede llevar a tomar medidas drásticas. Como la de esta madre, que ha recurrido a un chantaje de lo más original.

El usuario de Twitter @Tresserras30 ha compartido en su cuenta la divertida ocurrencia de sus progenitores para conseguir que limpie su cuarto.

Todo ha empezado con la fotografía de un paquete de Amazon en cuyo interior se encontraba el videojuego 'Fire Emblem: Three Houses' (según ha explicado en las repuestas de su hilo). El joven no se encontraba en casa y ha sido su madre quien le ha avisado de que ya lo había recibido. El chico le ha dado las gracias pero su madre ha visto la oportunidad perfecta para conseguir su propósito: un habitación limpia y ordenada. "¿Y si lo tiro?", le ha escrito junto a una foto en la que aparece colocando el paquete sobre el cubo de la basura.

"Lo voy a abrir. Es mi rehén", le ha continuado diciendo mientras su imaginación iba en aumento y colocaba el paquete en diferentes sitios 'peligrosos' de la casa como al filo de la taza del retrete o sobre los fuegos de la cocina amenazando con prenderlo. "También puede caer", ha dicho con una foto en la que el paquete parece que va a ser arrojado al vacío por el balcón.

"Mamá, por favor", ha sido la reacción de chico que no daba crédito a las amenazas a las que se estaba viendo sometido. "Para, que me estoy riendo en la biblio".

"Queremos el cuarto limpio o cumpliremos las amenazas", ha zanjado su madre. Un ultimátum ante el que @Tresserras30 no ha podido más que obedecer: "sí, señora".