Los exámenes: esa tortura que acecha a todos los estudiantes. Ya sea a finales de trimestre, de semestre, en febrero o en julio, no hay alumno que no tenga que presentarse a estas pruebas, donde demuestran el conocimiento aprendido a lo largo del curso. Pero, en ocasiones, algunos alumnos deciden no estudiar y optan por realizar estas pruebas con 'ayudas'. Utilizar diferentes métodos para copiar conlleva el riesgo de que te pillen y, en los casos más graves, que te suspendan o expulsen del centro educativo.

Sea por pereza o por falta de tiempo, copiar es una práctica con riesgos muy utilizada en institutos e, incluso, universidades. Chuletas de papel, escrito en el brazo, en el dobladillo del jersey, debajo del reloj, en la calculadora... las técnicas para copiar en un examen son infinitas. Para los más modernos, el teléfono móvil e Internet son sus mejores aliados, ya que existen algunas páginas web que ayudan a los estudiantes a cometer este fraude.

Y así fue como un profesor de Reino Unido pilló a 14 de sus 99 alumnos copiando en un examen. Estos estudiantes usaban el móvil para buscar las respuestas del examen, además de levantarse en medio de las pruebas con la excusa de ir al baño, lo que hizo que el profesor, cansado de la situación, ideara una manera para sorprenderlos intentando copiar. Según informa Mirror, los alumnos de esta asignatura ya no utilizaban las clásicas chuletas para copiar, sino que se habían modernizado y usaban la aplicación 'Chegg', donde se pueden encontrar preguntas y respuestas de los exámenes.

'Chegg' es una compañía estadounidense de tecnología educativa. En su aplicación gratuita, accesible desde cualquier smartphone, Chegg ofrece alquiler de libros de texto físicos y digitales, tutorías en línea y otros servicios para estudiantes. Cuando el profesor descubrió lo que sus alumnos hacían, decidió crearse un perfil en la aplicación que sus alumnos utilizaban. Allí introdujo una respuesta que parecía correcta pero, en realidad era errónea. De esta manera, 14 de los 99 alumnos que hicieron el examen, cayeron en la trampa del profesor al usar el contenido falso.

