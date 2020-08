"El que tenga cultura popular entenderá este artículo", el último meme que triunfa en Twitter

El mejor tipo de meme es aquel en el que cualquiera puede participar pero no todo el mundo puede entenderlo. Es una contradicción que te hace pertenecer, a tus ojos, a una élite intelectual más allá de los sabihondillos de biblioteca que las creen todas consigo. Porque a ver, listo, ¿tú sabes de qué va esto?

Da igual cuántos museos hayas visitado en nosecuantas ciudades del mundo, si no sabes quiénes son las Hermanas del Baptisterio no eres nadie. "¿A quién no le va a gustar un Baptisterio Romano del siglo I?", se preguntaba una de ellas con un tono de voz que estremecería al más arrojado arqueólogo. Y razón no le falta.

Las bromas se han ido sucediendo durante las últimas 48 horas y la tendencia no parece bajar ni por un instante. Momentos álgidos de la última década en televisión (o incluso más antiguos), que también hace guiños a hilos virales en el propio Twitter.

Da igual que sea Shin Chan que Camp Rock, si no lo pillas, lo sentimos mucho pero no tienes cultura. Además es gracioso ver cómo los usuarios que triunfan de manera completamente aleatoria piden a las decenas de miles de personas que le dan like a sus creaciones que les hagan follow. Ah, la fama efímera, casi tan buena como las risas.

El mecanismo de tu futuro salto a ser la persona con más likes de Twitter es muy sencillo, coges un momento épico que se emitió en la televisión de tu adolescencia, le pones la frase "El que tenga una cultura blablabla, entenderá la imagen", y te sientas a mirar fíjamente cómo sube el número de likes. ¿Que no tienes más que el de tu stalker favorito? Pues OK, boomer, no estás en la onda.

Confieso algo avergonzado que incluyo aquí imágenes que no entiendo, pero que por alguna razón me hacen gracia. Bueno vale, he tenido que buscar TODAS las referencias, eso también tiene mérito, ¿no? Y además me he reído. Es que no soy de los que tienen cultura general, por eso no entendía la imagen.