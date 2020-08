Sergio Reguilón habla "totalmente borracho" con Ibai Llanos tras ganar la Europa League con el Sevilla FC

Sergio Reguilón está de enhorabuena. El joven de 23 años acaba de ser convocado de nuevo en la selección Española absoluta y ha ganado su primera Europa League.

Como no podía ser menos, el futbolista ha celebrado el logro por todo lo alto con sus compañeros en el vestuario. Así lo ha mostrado en directo a través de su cuenta de Instagram: con música de fondo, bandera de España atada al cuello y cerveza en mano.

Precisamente aquí ha sido cuando ha recibido la llamada de su colega Ibai Llanos. El caster lo ha llamado para felicitarlo mientras se encontraba realizando su stream en Twitch, ya que uno de los usuarios del chat lo ha avisado de la victoria de Reguilón.

"Cómeme el huevo", "Ibai me cago en tu puta madre", han sido las primeras palabras del novio de Marta Díaz al descolgar el teléfono. Llanos le pregunta por el partido, pero la euforia del posible futuro jugador del Chelsea es tal que no se entiende muy bien lo dice: "Yo que coño sé tío, ahora mismo estoy con una Heineken que no sé ni..."

Ante estas declaraciones Ibai lo corta para advertirle que su entrenador puede escuchar lo que dice: "Calla que te está escuchando Lopetegui, que empieza La Liga". Aunque la respuesta de Reguilón es clara: "Que me da igual, como me tome tres de estas voy volando hasta Sevilla".

El creador de contenido de G2 no puede contener la risa y le pregunta si ya va "mamado". Además, le da un "consejo de padre" y le pide que dé ejemplo: "Por favor, contrólate que te siguen muchos chavales. Una cerveza y para la cama".

Pero Sergio Reguilón no atiende a razones, tiene ganas de celebrar y nadie se lo va a impedir: "Que soy campeón de Europa, no me toques los huevos", le responde y se despide de él mandando un saludo para toda la casa de G2 y asegurándole que va "liarla parda".

"Yo, consejo de padre, no puedo hacer más, este ya va borracho, qué ejemplo para la sociedad, qué ejemplo", comenta Ibai con los espectadores de su stream una vez que ha finalizado la llamada.