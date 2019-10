Si hay un sistema de comunicación donde te puedes morir de vergüenza es el de los grupos de WhatsApp. Te darán la vida en ciertos momentos, entreteniéndote, regalándote memes para partirte de risa y, después, tienes el lado contrario, el de: "NO soporto que escriban más por aquí". Pero existe algo que no querrás vivir dentro de esos grupos y son los "tierra trágame".

Esos momentos en los que deseas desaparecer porque te ha pasado algo tan bochornoso que te quieres morir allí mismo. ¿Quieres saber cuáles pueden ser algunas de ellas? Abre los ojos y, sobre todo, toma nota para que no te sucedan a ti.

- El mensaje que todos leen. Nos referimos a una foto o una broma que haces queriendo hacer reír a todo el mundo o teniendo ganas de que todos te respondan pero, de repente, pasa el tiempo y nadie (absolutamente NADIE) te responde. ¿Existe algo más humillante que quedarte esperando una simple respuesta en un grupo de 30 personas?

- Alcohol y WhatsApp, mala combinación. Noche del fin de semana y tú te has pasado con las copas, así que decides poner algo divertido por el grupo que, en tu cabeza, suena genial. Al día siguiente no solo ves que lo que escribiste no tiene sentido sino que, encima, ¡eres diana de todas las bromas! Ups!

"quemando" un mensaje de WhatsApp | Photo by Devin Avery on Unsplash

- Cuidado con el corrector. Usar el dictado o el autocorrector suele jugar malas pasadas. Tan, tan malas que las palabras que escoge para escribir en el lugar “de las buenas” suelen ser las menos acertadas… Pero si no te pasa así ¡te partirás de risa!

- La mítica: equivocarse de conversación. Sí, estás teniendo una conversación paralela con tu mejo del grupo, criticando o comentando lo que está sucediendo allí. Pero no sabes muy bien cómo, ¡pum! Conversaciones cruzadas y tú escribiendo lo que querías decirle a tu amig@ en el grupo. ¡Tierra trágame!

- Que nos falle el dedo. Hablamos a la hora de escribir algo, de mandar un gif o un emoticono. Resulta que la guapa del grupo te ha dicho algo y tú, en lugar de la carita sonriente, le mandas una berenjena. ¡Venga, hasta luego!

Una recomendación: si te sucede algo de eso será mejor que no escondas la cabeza como los avestruces, tómatelo con humor e intenta cambiar de tema para que se olvide cuanto antes.