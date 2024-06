12 artistas LGTBI españoles que son iconos para la generación Z

El Mes del Orgullo es mucho más que desfiles y banderas, es una celebración de la diversidad y la autenticidad. Este año, dejamos de lado a las súper estrellas de siempre como Sam Smith o Madonna, para enfocarnos en la nueva generación de músicos que están haciendo ruido. Aquí te presentamos a 12 artistas jóvenes del colectivo LGTBIQ+ que están redefiniendo la escena musical con su talento y ganas de romper moldes. ¡Prepárate para conocer los nombres que deberías tener en tu playlist ya mismo!

Judeline

Judeline ha emergido con fuerza en el pop alternativo dejando su huella única en la industria musical. Su sencillo 2+1 habla abiertamente de la sexualidad y el deseo por más de una persona. Con su voz suave y su estilo único, Judeline ofrece una nueva perspectiva al mundo de la música.

Natalia Lacunza

Natalia Lacunza también saltó a la fama en Operación Triunfo y ha conseguido a capturar la atención del público con su estilo indie-pop y voz distintiva. Su hit Cuestión de suerte cautivó a la industria musical, con un precioso videoclip sobre una historia de amor de dos chicas. Natalia no solo se destaca por su música, sino también por su compromiso con la visibilidad y la representación LGTBIQ+.

Guitarricadelafuente

Álvaro Lafuente, conocido artísticamente como Guitarricadelafuente, fusiona el folk y flamenco con elementos modernos, creando un sonido único que marca la diferencia. Su último disco, La Cantera, con raíces españolas es un viaje sonoro lleno de historias y melodías cautivadoras. Además, su colaboración con Troye Silvan, In my room, está llena de referencias LGTBIQ+. No dudes en escucharla.

Martín Urrutia

Martín Urrutia, uno de los concursantes más queridos de Operación Triunfo 2023, se ha ganado el corazón del público. Su participación en el programa destacó por su abierta representación del colectivo, dando visibilidad a través la relación que creó junto a Juanjo Bona dentro de la academia. Su primer sencillo, Rompeolas, muestra su capacidad para transmitir emociones sin ningún miedo.

La Cruz

Alfonso de la Cruz, conocido artísticamente como La Cruz, se convierte en uno de los primeros reguetoneros gay que le canta a los hombres. Desde su participación en OT 2018, ha lanzado éxitos como Easy Boy. Su estilo, que él mismo llama "regaytón", celebra la diversidad y la sensualidad sin complejo.

Ginebras

Ginebras es una banda de indie pop que se ha convertido en un ícono de la nueva ola de música alternativa española, apoyando abiertamente la diversidad y la visibilidad LGTBIQ+ en cada uno de sus proyectos. Su canción Todas mis ex tienen novio demuestra como en todo lo que hacen hablan sin tapujos de lo que sienten de una manera única.

Agoney

Desde su aparición en Operación Triunfo 2017, Agoney ha sido una muestra de visibilidad y orgullo para la comunidad LGTBIQ+. Con su potente voz y su presencia escénica magnética, ha lanzado éxitos como Libertad y Cachito, que mezclan pop y electrónica con mensajes de empoderamiento y amor propio.

Jedet

Jedet es una artista multifacética que ha dejado su huella en la música y la actuación. Conocida por su papel en la serie Veneno y uno de sus últimos lanzamientos Sex Tape junto a Villano Antillano, Jedet mezcla el pop con el activismo, ofreciendo un mensaje poderoso de liberación y orgullo. Su música es una declaración de que cada uno abrace su verdadera identidad de manera libre.

Samantha Hudson

Samantha Hudson es todo un icono de la provocación y la libertad. Con su estilo irreverente y su capacidad para mezclar pop y electrónica, nos ha regalado temas como Es lo que hay que desafían las normas y celebran la diversidad. Su activismo y su música hacen de Samantha una figura indispensable en la escena musical.

Yenesi

Yenesi es una artista que mezcla diferentes influencias musicales para crear un sonido único. Su canción Caliente y su último lanzamiento LOCOLOCO son temas divertidos perfecto para disfrutar en este mes del Orgullo. Como miembro de la comunidad LGTBIQ+, Yenesi usa su música para que sus seguidores se lo pasen bien y disfruten con ella.

Jimena Amarillo

Jimena Amarillo una gran representante de la comunidad lesbiana, utiliza su voz y letras para cautivar a cualquiera que la escucha. Cafeliko y Ni se nota son dos de sus éxitos que ya acumulan más de diez millones de reproducciones en Spotify. Su última canción Sueño demuestra que ella hace lo que le da la gana con la música y a sus fans le encanta.

Young Miko

Young Miko es una rapera y cantante puertorriqueña que está redefiniendo el género urbano con su estilo. Su último disco Att. es un claro ejemplo de su habilidad para mezclar ritmos trap con letras que hablan abiertamente de su sexualidad.

Estos artistas no solo nos inspiran con su música, sino que también defienden la visibilidad y los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Cada uno, a su manera, contribuye a una cultura más inclusiva y diversa. Este mes, dejemos que sus canciones sean la banda sonora del Orgullo.