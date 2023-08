Adele, contra la música hecha para TikTok: "No quiero a niñas de 12 años escuchando mi álbum"

La llegada de TikTok ha supuesto un gran cambio dentro de la sociedad, no solo en la forma en la que los jóvenes se entretienen, sino también en la forma en la que descubren nueva música. Desde que esta red social empezó a formar parte de la vida de tantos jóvenes, muchos artistas han conseguido saltar a la fama gracias a que alguna de sus canciones se ha vuelto viral; o incluso han vuelto a popularizarse canciones que hacía años que no sonaban. Y, precisamente gracias a ello, son muchos los artistas que optan por aprovechar esta nueva oportunidad de darse a conocer y lanzar trends en TikTok con sus canciones, o simplemente ser más activos en la red social para llegar a un público mucho más amplio.

Pero, aunque para muchos ha supuesto el empujón que les faltaba para hacerse un hueco en la industria musical, hay otros artistas que no terminan de estar convencidos por esta nueva forma de llegar a las nuevas generaciones. Este es el caso de Adele, quien no ha dudado en hablar abiertamente sobre lo que opina de TikTok y la forma en la que los jóvenes descubren artistas a través de esta red social, momento en el que ha confesado que no quiere ser alguien que hace "música para TikTok".

Por ello, ha confesado que prefiere hacer canciones que lleguen a aquellas personas que tienenuna edad más cercana a la suya y que han vivido experiencias más similares a las que vive en estos momentos. Y, precisamente porque su música está pensada para personas de su generación, no quiere que "niñas de 12 años" escuchen su álbum, porque considera que es "muy profundo" para ellas y que es más adecuado para quienes tienen 30 o 40 años. Sin duda, Adele no ha dudado a la hora de mostrarse firme ante quién es el público al que quiere llegar, unas palabras que sus fans no han tardado en aplaudir y que han apoyado firmemente.