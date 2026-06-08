Aitana desmiente que se haya reído de los influencers que van a la Feria de Sevilla

Todo comenzó durante una de las paradas de su gira en Sevilla. En un momento del concierto, Aitana habló de su relación con la ciudad y confesó que tiene una cuenta pendiente con una de sus tradiciones más conocidas. "Tengo que venir a la Feria a bailar sevillanas y a ponerme el vestido. Pero no solo para la foto. Para pasármelo bien", comentó desde el escenario.

La frase no tardó en circular por redes sociales. Muchos usuarios interpretaron esas palabras como una crítica velada hacia algunos influencers que acuden cada año a la Feria de Sevilla para generar contenido en redes sociales, protagonizar campañas publicitarias o posar con los tradicionales trajes de flamenca. Se trata de un debate recurrente que suele reaparecer cada edición del evento.

Sin embargo, la artista catalana ha querido cortar de raíz esas interpretaciones. Lo ha hecho respondiendo directamente en un vídeo publicado por el periodista Javi Hoyos en TikTok, donde aclaró que sus palabras no estaban dirigidas a ninguna persona en concreto. "Javi, no lo he dicho por nadie. Muchas veces no me entero de la mayoría de las cosas. Si yo todas siempre se han portado genial conmigo", escribió la cantante.

Aitana explicó además cuál era el verdadero sentido de su comentario. Según señaló, su intención era expresar su deseo de vivir la experiencia de la Feria desde dentro, participando activamente en sus tradiciones y aprendiendo incluso a bailar sevillanas. "Yo lo dije realmente porque quiero ir a vivir la feria de verdad y aprender a bailar sevillanas. Cuando aprenda iré", añadió.

La aclaración ha servido para apagar una polémica que se había construido principalmente a partir de interpretaciones de los usuarios. Mientras tanto, la cantante continúa centrada en sus proyectos musicales y deja claro que, cuando finalmente visite la Feria de Sevilla, su objetivo será sumergirse en una celebración que todavía siente como una experiencia pendiente por descubrir.