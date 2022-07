Aitana, Emilia y Ptazeta: una colaboración que nadie esperaba pero que ahora todos necesitan

Los últimos meses han sido un no parar para Aitana y sus colaboraciones, y ahora vuelve a hacer un guiño a sus fans latinoamericanos con 'Quieres', una canción en la que Emilia y Ptazeta son invitadas estrella. La catalana se ha metido de lleno en el reggaetón y aspira a colarse en todas las discotecas durante lo que queda de verano, gracias a la capacidad de sus dos colaboradoras para crear este tipo de hits. Después del éxito de 'Formentera', en colaboración con Nicki Nicole, es más que evidente el interés de la artista por ampliar el alcance de su música hasta el otro lado del charco.

https://www.youtube.com/watch?v=N2PYpwWnYCo

Entre 'La Canción que No Quiero Cantarte' junto a Amaia, 'Las Dudas' con Sebastián Yatra, 'Sálvame' en colaboración con Moderatto, 'Mariposas' con Sangiovanni y su canción en solitario, 'En El Coche', Aitana está teniendo un 2022 de lo más movidito pero, sorprendentemente, ninguna de estas canciones está logrando tener, ni de lejos, la visibilidad que lograban sus primeros lanzamientos. Las canciones de esta artista salen tan seguidas una de la otra que en las emisoras de radio no deja de sonar su voz, pero no parece que estas colaboraciones estén siendo la forma acertada de promocionar su música, siendo 'Formentera' la única que ha conseguido posicionarse bien de forma internacional en los últimos meses.

Con suerte, 'Quieres' servirá como hit redentor de todos estos lanzamientos anteriores. Desde luego, cuenta con todos los ingredientes para llamar la atención del público más joven, y el cambio de ritmo en los versos de Ptazeta se convertirá, sin duda, en un favorito de TikTok. Puede que la voz de Aitana no sea la más adecuada para un sonido como este, pero poco importa eso cuando una canción está bien compuesta, y 'Quieres' lo está. ¡Así que que no paren las views!