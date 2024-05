Aitana sorprende con una segunda fecha en el Bernabéu y los fans se sienten engañados: "Qué manera de defraudar a todo el mundo"

El pasado 15 de mayo, Aitana sorprendió a todos sus seguidores al confirmar un segundo concierto en el Bernabéu, que tendrá lugar el 29 de diciembre, solo un día después de la fecha inicial anunciada hace seis meses. A pesar de la alegría que ha supuesto esta noticia para sus fans, la adición de una segunda fecha de concierto en el estadio Santiago Bernabéu también ha generado una gran polémica entre algunos de sus seguidores. Y es que aunque la intención de la artista era satisfacer la alta demanda de entradas, muchos fans han expresado su descontento y frustración ante lo que perciben como una falta de honestidad.

En su momento, la cantante había asegurado repetidamente que solo realizaría un único concierto en este icónico escenario, lo que hizo que muchos fans se apresuraran a comprar entradas para lo que creían sería una oportunidad irrepetible. Las reacciones no se hicieron esperar y muchos seguidores acudieron a las redes sociales para expresar su decepción.

Comentarios como "Aitana hija, te quiero mucho pero qué manera de engañar a todo el mundo. Me parece muy bien que quieras cambiar de decisión, pero haces que la fecha del 28 sea una más, ni especial, ni única, ni la última" reflejan el sentimiento generalizado de alguna parte de sus seguidores. Otros fans también se quejaron de esta estrategia: "Hija la próxima vez no vendas un concierto como el último de la gira o único. Ya lo hiciste en el tour 11 Razones Más y ahora lo has vuelto a hacer. Si me compré la entrada fue explícitamente porque era el último y ahora no lo es".

Además del sentimiento de engaño, algunos fans se sienten perjudicados por las decisiones logísticas que tomaron basándose en la premisa de un único concierto. "¿Y yo para qué me compro una entrada de visibilidad reducida en el primer Bernabéu?", cuestiona otro seguidor, resaltando cómo la expectativa de un evento único influyó en la decisión de adquirir entradas con menos ventajas.