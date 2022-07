La aplaudida defensa que Leiva ha hecho de Rosalía tras las críticas a sus conciertos

En medio del éxito que está siendo el Motomami Tour de Rosalía surgió la polémica en redes sociales después de que la cantante recibiera algunas críticas por la falta de músicos tocando en directo durante sus conciertos.

"¿En qué momento de la historia decidimos considerar que un espectáculo sin un solo músico es un concierto? Esto estaba inventado ya de antes y tiene otro nombre: karaoke", aseguró el crítico musical Fernando Neira.

Se inició entonces un intenso debate en Internet con opiniones y artículos de todo tipo llenando las redes sociales. Hasta la propia Rosalía calló unas cuantas bocas con este tuit en el que resaltaba algunos de los momentos con música en directo de sus conciertos.

"Me encantó cantaros Dolerme con la guitarra o cantaros Hentai al piano", aseguro Rosalía quien también quisó alabar a su teclista Llorenç Barceló "Llorenç gracias x acompañarme desde hace + de 10 años y x tocar conmigo en esta gira de MOTOMAMI! Nadie suena como tuuuuUUU".

Leiva le da un 11 a Rosalía

Ahora ha sido el cantautor y rockero Leiva el que ha querido entrar de lleno en el debate lanzando un mensaje de defensa a Rosalía tras haber asistido al del miércoles 20 de julio en Madrid.

"Particularmente el show de Rosalía del miércoles me pareció de una belleza arrolladora.

Modernidad y vanguardia bien entendida y brillantemente ejecutada.

Delicadísima propuesta artística y estética al servicio de una bestialidad de voz y talento", escribió Leiva en su página de Facebook (y sólo en su página de Facebook, todavía alguien sigue usando esa red social.

Finalmente quiso sentenciar el debate sobre la falta de músicos en los conciertos de Rosalía: "El debate de la ausencia de músicos en el escenario me aburre.

Supongo que no es mas que miedo a no entender lo que está sucediendo. Clásico mecanismo para no sentirte fuera. Rechazarlo.

Yo también he padecido ese mal, y solamente te acota y te llena de polvo.

Qué mal me cae la sospecha que sobrevuela siempre sobre cualquier propuesta que trasciende y cuánto bien nos haría ir abandonando poco a poco ese complejo que tanto nos caracteriza. La envidia.

11 puntos para Rosalía".

La opinión de Leiva sobre el concierto de Rosalía ha saltado a Twitter donde está siendo compartida y aplaudida por casi todo el mundo.

Pero seguía habiando gente que continuaba criticando a Rosalía y, ahora también, a Leiva tras su defensa de la artista catalana. Estas son algunas de las respuestas que recibió la guionista y periodista Alba Cordero tras compartir el post de Leiva.

"Me parece muy válida y bien razonada su postura sobre este tema, pero no creo que ponerse del lado de la artista de hiperéxito mundial sin hacer si quiera una mención a un periodista veterano al que han linchado en rrss por defender la contraria sea algo especialmente valiente", escribía @SoyCarlosMadrid

Valida opinión la de @Leiva_Oficial,como cualquier otra.Vanguardia no significa calidad.Prefiero emborracharme con viño añejo a intoxicarme con Red bull.Yo envidia podría tener de Leiva,por su éxito en base a su calidad(no necesariamente vanguardista)...pero de Rosalía? Jajaja", apuntaba Lóren Gomez, guitarristas de Estirpe.

"Como musico, jamás voy a entender esa propuesta de playback. No me interesa su show, como tampoco me interesa el Reggaeton. Es mi opinión", sentenciaba @BluesboyJose.

Opiniones para todos los gustos que siguen acompañando una gira que, tras llenar el Palau Sant Jordi dos noches seguidas, continúa arrasando por donde pasa.