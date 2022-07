¿Hay mal rollo entre Rosalía y las Kardashian?

La canción 'Abcdefg' de Rosalía se ha convertido en una fuente de humor, risas y memes para los fans de la cantante, que utilizan sus versos en el día a día y al expresarse por redes sociales. Ahora que ha empezado el Motomami World Tour, Rosalía está utilizando esta canción como una oportunidad para interactuar con su público, que se la sabe de memoria. En este curioso ABC faltan algunas letras, como la 'K', que la cantante siempre se salta, hasta que en uno de sus últimos shows alguien gritó "'K' de Kardashian". Rosalía no entendió lo que decía y preguntó a su público por ello, y el gesto que hizo cuando por fin entendió lo que querían decir ha hecho pensar a muchos que no tiene una buena relación con este famoso clan de celebrities.

Por supuesto, han sido muchos los fans que han salido en su defensa, ya que es de sobra conocido que Rosalía ha tenido algo de relación con las dos miembros más jóvenes de la familia Kardashian, Kylie y Kendall Jenner. Además, colaboró con la marca de ropa interior de Kim Kardashian, Skims, hace apenas unos meses. Las redes sociales tienen tendencia a generar 'beefs' y dramas donde no los hay, y lo más probable es que Rosalía no quisiese decir nada con su reacción a la propuesta de sus fans.

Aunque lo que sí es seguro es que la cantante no se tomará demasiado en serio la posibilidad de añadir "'K' de Kardashian" a sus próximas actuaciones del Motomami World Tour, ya que se la ve más que satisfecha con las palabras escogidas para formar parte de la canción. Pero no cabe duda de que los fans seguirán gritando a pleno pulmón hasta conseguir su objetivo de que La Rosalía los escuche. Por cierto, por aquí nos sigue doliendo que no esté incluída "'L' de La Rosalía"...