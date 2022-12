Arctic Monkeys actuarán en Madrid el verano de 2023

Sorpresa de los Arctic Monkeys que tras ser confirmados como cabeza de cartel del BBK Live ahora han anunciado una segunda fecha en julio de 2023 en España.

El grupo de Sheffield tocaran en Madrid pero no lo harán dentro del Mad Cool que se celbra en esas fechas, lo harán dos días después en un concierto normal en el Wizink Center.

Peleas entre promotoras y festivales hacen que Arctic Monkeys combinen conciertos con festivales este verano en la presentación de su nuevo disco 'The Car'. La buena noticia para todos los fans del grupo es que podrán tener dos opciones distintas para elegir dónde disfrutarlos.

La del 10 de julio se trata de la primera vez en diez años que la formación inglesa formada por Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders y Nick O’Malley actúa en un pabellón de Madrid, según ha informado la promotora musical Last Tour.

En 'The Car', indica la promotora, se incluyen desde canciones como el single 'There’d Better Be A Mirrorball' que recogen ecos de los años 60 a otras como 'Sculptures Of Anything Goes', que muestran "la vena más experimental de la banda con un tono oscuro y misterioso".

Las entradas para el concierto de Madrid que tendrá como artista invitado a Willie J Healy, saldrán a la venta el próximo miércoles 7 de diciembre mientras que las del BBK Live ya están a la venta.