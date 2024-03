Así fue la viral caída de Chanel durante su ensayo para el carnaval de Maspalomas

Que los conciertos de Chanel son todo un espectáculo está fuera de toda duda. Y para lograr montar un show de estas dimensiones, hace falta, por supuesto, mucho ensayo. La cantante es una trabajadora incansable, como lleva demostrando desde los inicios de su carrera, y al final tanta dedicación hace que, en algún momento, pueda haber un "accidente".

En mitad de sus ensayos para el carnaval de Maspalomas, Chanel ha sufrido un pequeño contratiempo que rápidamente se ha viralizado. En un vídeo, compartido con humor por la artista, podemos ver cómo en un ensayo se cae de la moto con la que tenía pensado comenzar su show en el municipio canario. Por suerte, como hemos podido comprobar, se ha tratado de un pequeño susto y la de ¡Agua! se encuentra perfectamente. "Maspaloma, qué rico la pasamos. Pasaron cosas, accidente incluido", ha comentado en su Instagram, quitando hierro al asunto.

Llegado el concierto, Chanel pudo hacer una espectacular entrada en moto, tal y como estaba previsto. Según comentan los asistentes, su show en el carnaval de Maspalomas fue una completa pasada e, incluso, la cantante recuperó SloMo, la canción con la que nos representó en Eurovisión y que últimamente había desaparecido de sus conciertos por problemas legales relacionado con su coreografía original.

Al final, el "accidente" ha quedado en una pequeña anécdota que no impedirá que Chanel continúe con todo lo que tiene previsto. Próximamente, podremos verla en dos festivales: en mayo el Solazo Fest 2024 de Almería y en junio en el Share Festival Negritade Barcelona. ¿Volverá a abrir sus conciertos montada sobre una moto? No lo sabemos, pero, por si acaso, le recomendamos que se ponga el casco, no vaya a ser…