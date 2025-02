Las bailarinas de una artista del Benidorm Fest denuncian la precariedad y el trato sufrido en el festival

El Benidorm Fest 2025 ha sido escenario de una nueva controversia tras la denuncia pública de las bailarinas que participaron en la actuación de Chica Sobresalto. Las profesionales han hecho saber, a través de un comunicado, de los incumplimientos contractuales y las malas prácticas realizadas durante el certamen, alzando la voz en redes sociales con el mensaje: "No somos un decorado".

Según reza el comunicado, las bailarinas enfrentaron diversas dificultades para cobrar sus honorarios y regularizar su situación en la Seguridad Social. El conflicto se intensificó después de la actuación en la primera semifinal, en la que Maialen obtuvo 100 puntos y quedó en quinta posición, sin lograr el pase a la final.

Tras la eliminación, las bailarinas fueron notificadas por WhatsApp de que debían abandonar sus habitaciones y regresar a Madrid cuatro días antes de lo acordado. Al parecer, sus alojamientos y dietas fueron asignados a los miembros de la banda de Maialen, que no formaban parte del festival. Ante esta situación, las bailarinas enviaron un correo formal solicitando una solución, pero no recibieron respuesta hasta que una de ellas denunció públicamente lo ocurrido en redes.

"Es necesario abandonar esta visión idealizada del arte, construida a base de ilusiones y discursos vacíos. NO NOS CALLAMOS", escribieron en su texto, reivindicando la importancia de una profesionalización real en el sector artístico. Finalmente, tras varios días de incertidumbre, lograron recibir el pago pendiente y solucionar su situación con la Seguridad Social.

Hasta el momento, Chica Sobresalto ha optado por no hacer declaraciones públicas y, de hecho, no sabemos si es la responsable de este problema o si la responsabilidad, realmente, recae sobre alguien más. El silencio, sin embargo, no ha frenado la oleada de reacciones en torno a esta polémica que vuelve a poner el foco en las precarias condiciones laborales del sector artístico.