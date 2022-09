Behati Prinsloo perdona a Adam Levine tras descubrirse que ha mandado mensajes subidos de tono a veinteañeras

Adam Levine y Behati Prinsloo sellaron su amor con un 'sí, quiero' en 2014. Desde entonces la pareja ha tenido dos niñas, Gio Grace de 4 años y Dusty Rose de 5.

Ahora la pareja esperando a su tercer retoño en común, pero hay un escándalo que ha ensombrecido estos últimos dulces meses de embarazo.

El vocalista y líder de 'Maroon 5', que también es conocido por aparecer en la película 'Begin Again', ha sido acusado por varias mujeres de mantener conversaciones íntimas estando casado con uno de los 'ángeles' de Victoria's Secret.

Todo sobre la polémica infidelidad de Adam Levine

Toda esta polémica empezó en TikTok cuando Sumner Stroth, una modelo de 23 años, hacía públicos diferentes conversaciones 'subidas de tono' con el cantante.

"De verdad que es increíble lo jodidamente sexy que eres... Es que me vuela la cabeza", "Eres 50 veces más sexy en persona... Y yo también", son algunos de los comentarios que la joven ha publicado.

Según contaba Stroth, el romance entre ambos se alargó durante un año e incluso coincidió con este tercer embarazo de Prinsloo.

A raíz de esto, otras influencers han publicado los mensajes íntimos que han compartido con el cantante y actor. Algunas de ellas han empezado un movimiento, 'Exponiendo a Adam Levine'.

Levine se ha pronunciado y ha dicho que no ha sido "correcto" hablar con alguien "que no sea mi esposa de una manera coqueta".

Y es que niega haber tenido una aventura: "Crucé la línea durante un periodo lamentable de mi vida".

"Instintivamente, la monogamia no está en nuestra composición genética", le dijo al medio en ese momento. "La gente engaña. Yo he engañado. ¿Y sabes qué? No hay nada peor que la sensación de hacerlo", comentaba el cantante.

La reacción de Behati Prinsloo ante la infidelidad de Adam Levine

Según el medio ENews , Behati Prinsloo habría decidido creer que Adam Levine no llegó a cometer una infidelidad como tal: "Él afirma que no fue nada físico", comenta una fuente cercana a la pareja.

La fuente anónima ha contado que quedó muy "enfadada" y "sorprendida al descubrir lo que estaba pasando a sus espaldas". Sin embargo, aún decepcionada con su marido, Prinsloo le ha dado una segunda oportunidad y no quiere el divorcio.

Es más, desde entonces se ha visto a la pareja paseando por el parque junto a sus hijas, por lo que el 'bache' podría estar llevándose lo mejor posible.