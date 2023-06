Bely Basarte: "Creo que hay público más allá del urbano y del reggaeton"

Después de sacar en 2022 'Nostalgia', su disco más oscuro y personal, la carrera de Bely Basarte ha entrado en una etapa ilusionante de efervescencia creativa con el lanzamiento de los singles 'M40' y 'Contigo' por un lado y con el lanzamiento de su grupo 30s40s50s junto a David Otero y Diego Latorre.

Sobretodo esto y sobre muchos otros temas relacionados con la industria musical en nuestro país he podido mantener una agradable conversación con Bely. La cantautora española nos los cuenta todo sobre sus nuevos proyectos y se moja al hablar de música urbana, TikTok, Reggaeton y la falta de respecto por parte del público en los conciertos en nuestro pais.

Juan: ¿Cómo surge tu última canción 'Contigo'? ¿Crees que es un cambio frente al disco 'Nostalgia' de 2022 que claramente es un disco de temas más pesados, profundos y personales?

Bely: Ha habido un cambio. Al final yo como autora de las canciones es inevitable que lo que voy viviendo se vea reflejado en mi música. Tuve una etapa un poco más oscura, un poco más triste y de ahí salieron las canciones de nostalgia pero ahora que estoy en un momento más alegre, más ilusionada lo estoy plasmando en lo que estoy sacando.

Juan: Paralelamente a sacar 'Nostalgia' y canciónes como 'M40' y 'Contigo' has montado el sorprendente proyecto 30s40s50s ¿Cómo surgió?

Bely: David Otero y Tato Latorre nos conocemos desde hace un montón de años, hemos trabajado alguna vez juntos y ellos desde hace bastante tenían la espinita clavada de hacer una banda. Un día me invitaron a cenar y me soltaron la idea de juntarnos a componer pero sólo por el gusto de componer. Ni siquiera pensábamos publicar nada de lo que hiciésemos, dijeron que querían hacer la música que nos apetezca sin pensar en radios, sin pensar en medios, ni en Spotify, ni en playlists y querían que yo fuera la cantante.

Yo les dije que estaba en un momento que me apetecía hacer punk rock. Nos juntamos y lo que salió de esos doce días de composición fueron doce canciones que nos gustaron tanto que al final lo publicamos.

Juan: Entonces es uno de esos proyectos al estilo de los clásicos supergrupos en los que varios músicos se juntan, se lo pasan genial un par de semanas y acaban haciendo algo tan guay que termina sacándolo.

Bely: Exacto. Es un poco esa la filosofía de volver al estudio, a juntarnos, a plasmar en una canción o unas grabaciones lo que hemos vivido en esos días. De hecho casi todo lo que se escucha son primeras tomas, no ha habido luego otro día para grabar y tal, era todo lo que pasaba en el estudio. Hay uno de los temas que se llama 'Más allá' que lo grabamos los tres en directo que es algo difícil de encontrar ahora en la industria.

Juan: ¿Te has pasado a tocar el bajo en este proyecto?

Bely: Sí. Estaban diciendo que molaría tener una chica que tocara el bajo en la banda y de repente dijeron '¿y si lo tocas tú?', como toco la guitarra pensé que igual no era tan complicado y me está molando mucho.

Juan: Has mencionado antes la parte de las redes sociales y los algoritmos ¿Cómo ves la situación actual en la que los artistas, para triunfar, están obligados a ser influencers y creadores de contenido a parte de músicos?

Bely: No me encanta pero es el momento que nos ha tocado vivir. Por suerte yo he crecido con ello y me sale de una forma bastante natural el relacionarme a través de las redes sociales y adaptarme al lenguaje de cada una aunque llegará el momento en que me quede un poco lejos. Antes eran los videoclips y tenías que saber otras modalidades que ahora no hacen falta.

Juan: Ahora es TikTok donde Rosalía es la reina sacando avances de 30 segundos de sus canciones que se vuelven virales dos semanas antes y luego el algoritmo de Spotify y demás la tiene ya aprendida.

Bely: Hay gente ahí que sabe mucho, hay que aprender.

Juan: Pero, al final eso no hace que los artistas acaben escribiendo canciones pensando en TikTok o pensando en Spotify.

Bely: Igual antes eran las radios, para sonar en las radios hay que hacer las canciones de esta forma o de la otra, las canciones tienen que durar esto o lo otro. Iremos evolucionando y la industria con ello, tiene que haber publico para todo. Me acuerdo que a Adele le habían estado diciendo que tenía que escribir canciones pensando en TikTok y ella dijo 'pero es que mi público en TikTok'.

Juan: ¿Tú crees que tu público está más allá de TikTok?

Bely: Creo que hay de las dos cosas, dentro y fuera. No estoy en contra, TikTok lo consumo también un montón.

Juan: ¿Cómo llevas estar de gira con tu proyecto personal y a la vez hacer cosas con la banda?

Bely: La verdad que sin problema. Estoy en un momento en que estoy ilusionada y con ganas de vivir todo lo que estoy viviendo y lo que está por venir. Saco tiempo de donde no lo hay y como me encantan los dos proyectos no estoy teniendo tanto conflicto. Es verdad que las empresas que hacen el booking de un lado y del otro están sufriendo más que yo pero estoy feliz. Paro poco por casa pero no me puedo quejar.

Juan: ¿Crees que tu música personal pega más para conciertos en sala y el grupo para festivales?

Bely: Total. Por ahora la idea con el grupo no es hacer conciertos en salas y sobretodo lo que estamos haciendo son festis.

Juan: Leí en una entrevista que decías que las primeras filas tenían que ser para los fans y recientemente en el festival O Son Do Camiño ha saltado la polémica por qué había gente sentada un las primeras filas porque están esperando para ver a un artista faltándole al respeto al que está tocando.

Bely: No me había enterado de esto. Yo lo de la primera fila tiene que ser para el fan lo decía sobretodo por el tema de las entradas vip, estos que ponen el foso para quién ha pagado más. Ok que tienes que hacer dinero pero el que es fan merece ese puesto que el que está de postureo. Sobre lo que dices creo que nos falta un poco de cultura de concierto, de respeto porque vas al teatro o al cine y la gente no está gritando, hablando y dándose la vuelto pero en los conciertos si.

Juan: En este caso ha sido una cuestión de que el festival tenía dos escenarios en paralelo y estaban programados en el mismo cartel Maluma, Duki y Bizarrap con Kaiser Chiefs, Royal Blood y Ginebras entonces los fans de los artistas más urbanos se sentaban a esperar.

Bely: Yo lo entiendo. Tu quieres ver a Maluma, está saliendo alguien que no conoces, te sientas y esperas pero si tienes el respeto por una persona que está haciendo su trabajo que está subida a un escenario que menos que prestarle atención, aprender, escuchar y disfrutar de la música.

Juan: Profundizando en esto ¿Cómo encajas tú que haces una música con guitarra en un mundo en que lo que más triunfa es lo urbano y lo latino?

Bely: Yo creo que hay público más allá del urbano y del reggaeton. Igual que te decía con 30s40s50s soy una romántica y me gusta hacer la música que me gusta. Me flipa lo urbano pero a la hora de expresarme todavía no ha sido esa mi vía.

Juan: Empezaste tu carrera haciendo versiones acústicas que triunfaron en YouTube, ¿Sí tuvieras que hacer una versión acústica de un tema actual que te guste cuál sería?

Bely: Supongo que algo de Rosalía, si ahora estuviese en ese momento de hacer las versiones Rosalía caía seguro. También una Natalia Lacunza hace cosas muy chulas que con guitarra y voz expresan un montón.

Tras esta agradable conversación nos quedaremos a la espera de escuchar el nuevo ep que Bely está preparando y espera sacar a final de año.