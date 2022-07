Beyoncé llega a TikTok y consigue más de 3 millones de seguidores en unas horas

Desde hoy, hay un antes y un después en la historia de Internet: la reina Beyoncé ha llegado a TikTok, y en apenas dos horas ha conseguido más de 3 millones de seguidores. La cantante y actriz ha subido un vídeo que destaca a varios creadores con su último sencillo. "¡Veros a todos moviéndoos me hizo tan feliz! Gracias por todo el amor a 'Break my soul'" titula el tiktok.

El vídeo acumula, en este momento, más de 500 mil likes y 4 millones de visitas. Además, un punto que ha sido muy aplaudido es que Beyoncé, que no hace nada mal, ha dado crédito a los tiktokers que aparecen en el vídeo.

Pero ahí no queda la cosa, y es que el poder de Beyoncé llega hasta tal punto que la propia aplicación de TikTok ha cambiado su biografía: “Ahora soy la aplicación de Beyoncé”.

Después de seis años de ausencia, y escuchando 'Lemonade' en bucle, Queen B vuelve con 'Renaissance', su séptimo álbum en solitario que verá la luz el próximo 29 de julio. El primer adelanto ha sido 'Break my soul', y visto el éxito que ha tenido, no es de extrañar que las demás canciones se conviertan en números uno en las listas.

La artista femenina con más Grammys de la historia (un total de 28) comenzó en su andadura musical en el grupo Destiny's Child, junto con Kelly Rowland y LeToya Luckett. De esta unión nacieron temas como 'Say My Name', 'Survivor' o 'Bootylicious'.

Durante su carrera como solista, la palabra 'éxito' le ha ido como anillo al dedo, y basta con mencionar las canciones 'Crazy in Love', 'Single Ladies' o 'Halo' para corroborarlo. Además, ha participado en películas como 'Austin Powers', 'La Pantera Rosa', 'Dreamgirls' o 'El Rey León'

Beyoncé ha vuelto a la música pero, ¿no le apetecerá a otra diva del pop llamada Rihanna tomar su ejemplo y volver a la música también? No sé, por soñar, que no quede…