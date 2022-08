Beyoncé reconoce las infidelidades de Jay Z en su nuevo disco 'Renaissance'

Está claro que Beyoncé es la reina absoluta de la música y lo ha vuelto a demostrar con el esperado lanzamiento de su nuevo disco 'Renaissance'.

Un álbum que no ha estado libre de polémicas, tuvo que lanzarlo antes de tiempo, tuvo que cambiar una parte de una canción por las críticas y tuvo que quitar el sample de un temazo clásico de Kelis de otra de las canciones.

Pues las cosas no paran y todo el mundo está flipando con la canción 'Plastic Off The Sofa', en la que reconocé las infidelidades por parte de su marido Jay Z y habla sobre como le perdonó y le sigue queriendo como es a pesar de todo.

Beyoncé y Jay Z continúan siendo una de las parejas más poderosas del mundo y supuestamente han estado juntos durante más de 21 años. Aparentemente conocieron en 1999 y comenzaron a salir al año siguiente. Se casaron en abril de 2008 y actualmente son padres de tres hijos, Blue Ivy nacida en 2012, y los gemelos, Rumi y Sir nacidos en 2017.

Pero la historia de esta pareja no ha sido siempre un camino de rosas, han tenido momentos complicados y estuvieron a punto de separarse por una infidalidad por parte de Jay Z

Era el propio Jay-Z el que confirmaba que le había sido infiel en el pasado a Beyoncé como consecuencia de su tendencia a cerrarse emocionalmente debido a su dura infancia.

"Lo más duro es ver en la cara del otro el dolor que has causado y después tener que lidiar con ello", aseguró el cantante y productor en una entrevista a 'The New York Times' en 2017.

"Tienes que sobrevivir y cuando entras en ese lugar, ¿qué sucede? Cierras todas las emociones y no puedes conectar. Incluso con las mujeres, por lo que no puedes conectarte con nada ni nadie… En mi caso, fue profundo. Y luego, todas las cosas pasan desde allí: la infidelidad", confiesa a Dean Baquet, director ejecutivo del diario neoyorquino.

Ahora Beyoncé vuelve a hablar sobre este tema y lo hace en su canción, 'Plastic On The Sofa', donde la cantante menciona: "Vaya, sé que no puedes evitar ser tú mismo a mi alrededor, tú mismo a mi alrededor. Y sé que nadie es perfecto, así que te dejaré ser, te dejaré ser / Es la forma en que guardas tus emociones en ambas mangas, hasta la cara que pones cuando te digo que tenía que irme".

Además de indicar que el escándalo de la infidelidad no se repetirá, Beyonce canta: "Soy una de una, soy la número uno, soy la única… Ni siquiera pierdas tu tiempo tratando de competir conmigo. Nadie más en este mundo puede pensar como yo. Estoy retorcido, contradicho, mantenlo adicto".

La infidelidad fue uno de los temas centrales de su anterior disco de estudio 'Lemonade' en 2016 y parece que es una herida que sigue doliéndole a la cantante que vuelve a hablar sobre el tema en su nuevo trabajo, quizás como forma de terapia y curación.