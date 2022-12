Brian May compara a este criticado cantante actual con Freddie Mercury: "Estoy seguro de que es una estrella"

El guitarrista de Queen, Brian May, se ha atrevido comparar a Yungblud con Freddie Mercury, para defender la criticada versión acústica de 'We Are The Champions' del joven cantante británico.

Yungblud lanzó recientemente la portada de Apple Music, lo que llevó a May a publicar la portada en su Instagram el 20 de diciembre con la leyenda: "De vez en cuando, mientras paseas ociosamente por el parque, te encuentras con algo que te hace decir 'wow'. Y solo tienes que pulsar ese botón de 'seguir'. Muy elegante".

En respuesta a las reacciones negativas en los comentarios, el guitarrista agregó: "Bueno, esto me ha abierto los ojos. Estoy sonriendo tranquilamente a todos los comentarios de 'no'. Recuerdo muy claramente el mismo tipo de burla que se vertió sobre Freddie cuando comenzamos como Queen. Tan pronto como veo a alguien que puede inspirar reacciones tan fuertes, positivas y negativas, estoy seguro de que esta persona es una estrella".

"Sigue pateando si es necesario. ¡Quizás te haga sentir mejor! Creo que el resto de nosotros mantendremos la mente abierta", sentenció May.

Yungblud es una de las estrellas emergentes más potentes y exitosas de la música británica con sólo 25 años. Sus dos últimos discos han sido número uno en el Reino Unido y su nombre cada vez aparece con más fuerza en festivales de todo el mundo.