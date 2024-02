Camila Cabello sorprende con un cambio de look que llega acompañado de un mensaje misterioso

Cuando una artista se cambia de look no suele hacerlo simplemente porque le apetezca, sino que esta nueva estética suele venir de la mano de algo más: el inicio de una nueva etapa. Este es un recurso que cada vez más artistas utilizan a la hora de marcar el salto de un álbum a otro, motivo por el que no es de extrañar que tantas personas se hayan emocionado al ver el nuevo look de Camila Cabello. Porque, aunque sus fans ya sospechaban que podía venirse algo después de que esta semana subiera varias fotos en el estudio, no se imaginaban que podía estar tan cerca.

Pero, ahora, la cantante ha sorprendido a todos con un cambio de color radical, de forma que ha dejado atrás su ya característico color negro por un rubio, algo que ha revelado a través de un vídeo en sus redes sociales. Además, esto es algo que ha compartido junto al mensaje de "it’s time", dando a entender que pronto se vendrá nueva música; y con una melodía que ya ha conseguido subir las expectativas de muchos de sus fans.

Además, este nuevo peinado también ha dado mucho de qué hablar en las redes, ya que muchos no están seguros de si realmente se ha teñido el pelo de rubio o si, en realidad, ha utilizado una peluca para crear la estética de su próximo trabajo. Pero, sea una opción o la otra, en lo que muchos coinciden es en lo bien que le queda esta nueva imagen, la cual muchos han celebrado.

Aun así, también son muchos los que no han tardado en encontrar similitudes entre su nuevo estilo y otras artistas, de forma que hay varias personas que confiesan que al principio pensaron que era Sabrina Carpenter. Además, no solo las han comparado con otras artistas estadounidenses, sino que hay a quienes también les ha recordado a Rosalía en el videoclip de Bagdad, como es el caso de Mariang de la Pija y la Quinqui, algo que otros también han pensado después de que lo dijera.

Sin duda, este es un cambio que ha sorprendido a todos los fans de Camila Cabello, quienes están deseando descubrir todo lo que se viene en esta nueva etapa de la estadounidense.