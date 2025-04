El caso de Tate McRae: ¿por qué no es tan popular como otras estrellas del pop actuales?

Tate McRae es, probablemente, una de las estrellas internacionales de la música más interesantes de analizar. Su caso es similar al que Charli XCX y Sabrina Carpenter presentaban a principios de 2024: a pesar de tener una enorme base de fans y unos cuantos hits en su discografía, sus nombres todavía no formaban parte del Olimpo de la industria musical. Ahora, los seguidores más acérrimos de Tate McRae esperan que su favorita viva un fenómeno similar, después de casi una década de incertidumbre en la que las cifras no han servido para consolidar su figura. Pero, ¿cuál es la causa de que su nombre no suene tanto como los del resto?

Tate McRae no es, ni mucho menos, flor de un día: estuvo en riesgo de serlo hace cuatro años tras el fenómeno de la canción 'you broke me first', que lo reventó en TikTok y Spotify y se convirtió en una de los temas más escuchados de su año. Por suerte, su ya trabajada popularidad en redes (con millones de seguidores en YouTube, Instagram y TikTok) la ayudó a rascar algunos hits más, y el apoyo de una enorme discográfica como RCA le brindó oportunidades con las que cualquier artista indie solo podría soñar.

Pero había algo que fallaba: el público conectaba con sus canciones de amor lastimeras, pero no se quedaba con Tate McRae como cantante. Pronto empezaron a surgir críticas al respecto de su voz, y no fue hasta hace muy poco que logró desecharlas; gracias, en gran parte, a su enorme habilidad como bailarina, que ha compensado el hecho de que no tenga una voz demasiado memorable. Con su imponente estatura y un estilo de vestir cada vez más único y trabajado, ha logrado por fin tener un 2024 de bastante alcance y campañas dignas de las mayores estrellas de la música.

Por desgracia, su último disco no está cosechando cifras de streams tan altas como se anticipaba, y los siguientes movimientos que realice serán claves para afianzar su posición y dar al fin el salto que tanto merece. Encontrar buenas canciones que suenen a hit clásico, más que a audio de TikTok, será muy importante si quiere que su música sea el centro de atención, como debería ser en toda artista que se precie.