THANK YOU VERY MUCH

Las cinco Spice Girls, juntas otra vez para celebrar por todo lo alto el cumpleaños de Victoria Beckham

Las Spice Girls volvieron a reunirse para celebrar por todo lo alto, junto con otros ricos y famosos, los 50 años de Victoria Beckham en un exclusivo club privado de Londres. Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Horner, Melanie Chisholm y Victoria Beckham, conocidas como Scary, Baby, Ginger, Sporty y Posh Spice lo dieron todo en el cumpleños de la última.