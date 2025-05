Cómo saber cuándo una canción está hecha con IA

Portadas

Si están visibles, las portadas te indicarán si una canción está hecha con IA antes incluso de que la escuches: puede que la imagen sea de IA, o puede que sea un simple edit de una foto cualquiera. Sea como sea, se notará que la persona que la ha creado no le ha puesto demasiado cariño.

Títulos

Si la canción tiene un título extraño o muy básico, o si ves que el título de la portada y el de la canción no coinciden, es probable que estés ante una canción de IA.

Artistas

Si el artista no aparece por ningún lado, si su nombre no coincide con el que aparece en la portada o con el de la cuenta que ha publicado la canción, o si se llama “Pepito José González Arriboso” y la voz de la canción es la de una mujer, está claro que hay IA de por medio.

Sonoridad

Si has escuchado un par de canciones de IA, enseguida notarás cuándo un instrumental se ha hecho con ella: todas recurren a estructuras básicas, repetitivas y muy similares entre ellas, no hay ni rastro de experimentación o de originalidad. No suena mal, pero suena como otro montón de cosas que has escuchado antes.

Voces

Las voces son lo que más delata a una canción de IA: aunque hay herramientas que replican mejor la voz humana, todavía están muy lejos de tener un sonido natural. La voz cambia de registro cada pocos segundos y sin ninguna coherencia, se escuchan gorgoritos que no tienen sentido, pronuncia las cosas de forma demasiado exacta, no hay ni rastro de la naturalidad de una voz humana que canta.