Dani Martín desata un debate en redes por su canción Novedades Viernes contra el reguetón: "Estoy harto de ese ritmito que me hace vomitar"

El último disco de Dani Martín no ha pasado desapercibido, y una de las canciones que más está dando que hablar es Novedades Viernes. En este tema de rock desenfadado, el cantante madrileño lanza una contundente crítica hacia el reguetón y la música mainstream actual, expresando su cansancion con frases como: "Estoy harto de ese ritmito que me hace vomitar".

La letra de la canción no deja lugar a dudas sobre la postura del artista. En ella, Martín ironiza sobre las fórmulas repetitivas del éxito musical contemporáneo:

"No siento nada por la música actual

Hagamos un dueto que te haga internacional

Estamos medio muertos copiando ese modelo

Sacando un single para apretar.

Dueto con J Balvin que suene para radio y que lo haga Bizarrap

Un poco de 'autotune', estrofa pegadiza y en el medio siempre un poco de rap.

Qué puta pereza Novedades Viernes, me suena todo igual."

Las redes sociales, espcialmente Twitter/X han sido el epicentro del debate en torno a Novedades Viernes. Mientras algunos aplauden a Dani Martín por expresar su opinión, otros lo acusan de caer en el mismo tipo de críticas que él cuestiona.

La periodista Marina Lobo comentó con ironía: "Uf, se le adelantó la crisis de los 50”, mientras que el usuario @ugofellone criticó la falta de originalidad del cantante: "Increíble Dani Martín quejándose de lo iguales que son todas las canciones de reguetón por medio de una canción que suena exactamente igual que otras veinte que ha sacado a lo largo de su carrera".

Con humor, @fenixzintas se burló del exvocalista de El Canto del Loco: "Dani Martín. También conocido como El Canto del Loco y desde ahora, conocido como Búmer Bumersindo Bumertínez".

Por otro lado, defensores como @Annimca_ alabaron su valentía: "Grande Dani Martín atreviéndose a decir lo que muchos pensamos sobre la mierda de música actual. Esto sí es un artista y no la basura de hoy en día".

Algunos usuarios, como @SerDiaz_, optaron por criticar tanto a Martín como al reguetón mainstream: "Dani Martín apeste a polla vieja tampoco quita que el reguetonero de turno, llámese Quevedo o quien sea, cantando sólo del dinero y los coches que tiene, las pibas que se come y los agujeros en donde las mete, también da vergüenza ajena".

Dani Martín matiza su postura

En una entrevista con Europa Press, el cantante aclaró su opinión sobre el reguetón, destacando que no pretende descalificar a todo el género ni imponer su visión. "Lo que sería frustrante es no poder dar tu opinión. Pero en mi caso, no vengo a modificar a nadie, vengo a contar mi peliculita que dice que ya está bien de no darle un poco al coco y que sea lo mismo otra vez", explicó.

Aunque critica la superficialidad de algunos éxitos del reguetón, Martín también reconoció la calidad de varios artistas del género. "Me encanta Residente, Tego Calderón, Ozuna, Arcángel, Bad Bunny, Rosalía cuando lo ha hecho o Rosalía cuando no lo ha hecho. Me encanta C. Tangana. Hay creadores en el reguetón que son súper buenos y que son súper letristas, súper importantes”, afirmó, dejando claro que valora la originalidad y profundidad en buena parte de la música actual que se hace hoy en día.

La controversia generada por Novedades Viernes ha puesto sobre la mesa el eterno debate sobre la música comercial y los estándares de calidad en la industria. Mientras unos ven en Dani Martín una voz crítica necesaria, otros lo perciben como un artista desfasado y mayor.