Demi Lovato se mete de lleno en el género del rock en su nuevo disco 'Holy Fvck', y no tiene pensado dar marcha atrás

Los primeros singles de esta nueva etapa musical de Demi Lovato ya revelaban que 'Holy Fvck' no sería un disco cualquiera (aunque también hay que decir que el título deja las intenciones bastante claras). Al escuchar 'Skin of My Teeth' o 'Substance', muchos de los fans más clásicos de Demi se sintieron transportados a sus primeros lanzamientos, a finales de la década de los 2000, cuando el pop-punk y el pop-rock estaban en pleno auge. Con la llegada de los 2010, las guitarras eléctricas y las baterías quedaron atrás, en favor de un sonido más electrónico, y Demi Lovato se pasó al más puro dance-pop. Ahora, regresa con este álbum lleno de música rock, para ser todo lo honesta y transparente posible con el sonido que realmente le gusta.

La temática de este nuevo álbum de Demi Lovato es de lo más variada: desde las primeras canciones más duras y reivindicativas, pasando por una fase más romántica y reflexiva hasta un final a lo grande. Dieciséis canciones en total con los que los fans de Demi Lovato y del pop-rock en general podrán disfrutar de lo lindo.

La propia cantante ha reconocido que tenía ganas de volver al sonido que la caracterizó durante sus raíces, y qué momento mejor para hacerlo que este, en el que artistas como Olivia Rodrigo están volviendo a llevar a las emisoras los típicos sonidos asociados al pop-rock y el pop-punk. Eso sí, Demi Lovato ha explicado que su intención era hacer algo mucho más agresivo que lo que hizo durante sus trabajos de debut, así que 'Holy Fvck' no es un álbum apto para todo tipo de sensibilidades. Entre otras, se incluyen referencias a desacuerdos con la Iglesia como institución y a la masturbación como derecho universal. ¡Así que que nadie se escandalice, porque está más que avisado!