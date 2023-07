Doja Cat insulta a sus fans y las redes saltan contra ella: la cantante ha cerrado su perfil de Threads a raíz de la polémica

La llegada de Threads ha provocado que miles de personas decidan crearse un perfil en esta red social para darle una oportunidad y ver qué tal funciona esta alternativa a Twitter. Pero, por lo que parece, hay artistas que no han durado mucho tiempo en ella, porque su experiencia no ha sido precisamente positiva. Este ha sido el caso de Doja Cat, quien se ha visto envuelta en una gran polémica después de haber criticado a sus fans a través de esta red social.

Aunque la mayoría de los artistas suelen esforzarse por tener la mejor relaciónposible con sus fans, parece que Doja Cat tiene una actitud un tanto distinta hacia ellos, algo que se ha visto reflejado en una de sus publicaciones. Pese a que es muy común que los fans se busquen un apodo para mostrar que apoyan a ciertos cantantes, como es el caso de los swifties o los arianators, parece ser que esto es algo que no le gusta a la cantante. Pero, en lugar de pedirles que dejen de hacerlo, Doja Cat ha optado por criticar a sus fans por ponerse nombres "de mierda", señalando que si se hacen llamar a sí mismos "kitten" o "kittenz" deberían "buscarse un trabajo y ayudar" a sus padres en casa.

Y, como era de esperar, esto es algo que ha sentado muy mal a sus fans, quienes no se esperaban que fueran a llevarse otro golpe más pocas horas después. Porque, tras esta polémica, Doja Cat también ha decidido responder los comentarios de algunos fans en Threads, momento en el que uno de ellos le ha pedido si podía decirles que los ama, como ya ha hecho en otras ocasiones. Pero, a diferencia de lo que muchos esperaban, la cantante ha dicho que no cree que pueda decirlo porque "ni siquiera" los conoce a todos.

En ese momento, las redes han empezado a arder por la actitud que estaba teniendo Doja Cat hacia todos sus fans, quienes le han recordado que, si no fuera por el apoyo que ellos le dan, no podría seguir dedicándose a la música. A raíz de esta situación, la cantante ha terminado cerrándose el perfil de Threads, algo que no ha conseguido frenar este fuego, ya que la polémica ha saltado a Twitter, donde mucha más gente se ha sumado para criticar la actitud de la cantante. Aun así, por ahora Doja Cat no se ha vuelto a pronunciar sobre esta situación, por lo que habrá que ver si finalmente decide disculparse o si, por lo contrario, opta por mantenerse firme con sus palabras.