Jimena Amarillo: "Me importa más si me paran cuatro veces por la calle que si me siguen 10.000 por redes"

En apenas sólo tres años Jimena Amarillo se ha convertido en una de las voces emergentes más interesantes de la música indie en nuestro país. Esta cantautora valenciana, que se identifica más con el mundo del rap, ha sacado ya dos discos y un EP con los que ha conseguido una solida base de fans.

He tenido la suerte de hablar con ella por teléfono sobre como fueron los inicios de su carrera tras la pandemia, sobre la producción de su segundo disco de estudio, sobre Youtube, Spotify y sobre la música indie entre muchos otros temas.

Juan: ¿Qué nos puedes contar de tu última canción 'Long Rock'?

Jimena: Es más rara que el copón pero bueno.

Juan: ¿Tiene algo que ver con tu último disco o es algo más nuevo?

Jimena: Sí, no tiene absolutamente nada que ver. Tiene que ver que cuando terminé el disco acabé hasta el coño e hice esta canción. Es lo único que he hecho después del disco porqué no me ha salido música

Juan: Sólo tienes dos discos en tu carrera pero, ¿Cuándo terminas de hacer un disco te quedas vacía?

Jimena: Sí, es sobretodo eso. Llevo superpoco tiempo y he sacado un disco, un ep y otro disco, me he agobiado y me quedé seca.

Juan: Además has sacado todo eso justo empezando tu carrera musical en la pandemia.

Jimena: Sí, loca de repente. A tope.

Juan: ¿Cómo fue entrar en la industria musical cuando esta estaba 'cerrando', no había conciertos ni festivales y estábamos todos en casa?

Jimena: La verdad es que como yo no tenía ni puta idea de lo que era la industria musical dije que sí a todo. Yo no sabía donde estaba entrando realmente porque nunca había estado ni conocía a nadie. No podía comparar. Simplemente yo subía mis cosas, me lo pasaba bien, me salieron bien las cosas y se me dio la oportunidad de hacer un disco y yo dije que sí a todo.

Juan: ¿Las canciones de ese primer disco 'Como decirte, mi amor' surgieron en pandemia?

Jimena: No, la verdad fue ya cuando acabó. Yo no soy una artista pospandemia, llevo toda mi vida siendo un coñazo. Pero justo pospandemia yo saqué unas canciones que se viralizaron en Spotify y ahí ya me conoció el sello y me habló.

Juan: ¿Fue a través de Spotify que contactas con la gente de Mushroom Pillow y con Pau Roca (guitarrista de La Habitación Roja?

Jimena: Eso fue una casualidad como un culo de grande. Yo contacté al sello por Pau, el novio de mi compañera de piso conocía a Pau y me dijo 'Si te agobias por lo del sello habla con Pau'.

Juan: Pau es el guitarrista de la habitación roja

Jimena: Sí, como estuvo en Mushroom fue el quién me dijo 'el sello está buscando una persona con tu perfil', es decir lesbiana, joven y hortera pues esa soy yo. Tuve una llamada con Mushroom, ahí salió todo y ahí seguimos.

Juan: Tu dices que haces rap pero a la vez tu música es muy indie ¿Cómo surge esa combinación?

Jimena: No me quiero encasquetar nunca en ningún movimiento porque me da como palo. Últimamente todo es indie pero tampoco me veo muy metida ahí. Obviamente mis bases son indies, me gusta mucho el indie, el guitarreo y todo eso. Pero yo las canciones las cuento por la letra, digo que soy rapera porque me preocupo más por la letra y por la métrica que por la música. En este último disco he intentado preocuparme más por la música.

Juan: Se ha notado mucho la preocupación por la música. El primer disco si que encaja más en la ola indie actual y el según disco 'La pena no es cómoda' tiene muchos más sonidos.

Jimena: Ahí se me fue la olla, total.

Juan: ¿Por qué dices más rapera que cantautora?

Jimena: Totalmente. Es por la forma de expresarme y por mis referencias. Yo estoy haciendo una canción indie super pegajosa pero igual mi referencia es una canción de la Zowie por como mete las palabras. Yo no escucho mi tipo de música para hacer mi tipo de música. Yo escucho garruladas y luego me sale lo mio.

Juan: ¿Qué son garruladas?

Jimena: Pues yo que sé, raperos. Morad a mi es una cosa que me encanta.

Juan: ¿Escuchas más raperos que cantautores estilo Quique González?

Jimena: Yo no consumo nada eso. Me hace gracia cuando voy a festivales, veo el cartel y digo 'chicos ahí todos juntos'.

Juan: Es curioso como siendo otras tus referencias tus canciones son muy poéticas y pueden convivir perfectamente con las de los cantautores.

Jimena: Eso es lo que mola al final. Le gusta a un público super diverso.

Juan: En una entrevista con Thais Villa hablas de si tu música es para lesbianas y yo cuando he escuchado tus canciones me he podido sentir identificado igual.

Jimena: Yo entiendo que ahora en el panorama se necesite una referencia LGTB. Yo realmente hago música y que me gusten las mujeres es secundario.

Juan: ¿Este segundo disco como lo has grabado?

Jimena: Me he lanzado a la piscina. Yo soy una chica que puede hacerlo si quiere ahora mismo. Lo produje todo yo con ayuda de unos amigos en dos canciones que son 'Fino como un alfiler' que hice con mi amigo Manu y 'Baldosas' con otro amigo que toca el piano. A tope con ello, yo todo y a ver que soy capaz de hacer.

Juan: Otra cosa que tienes distinta es que vivimos en una época en que todo son colaboraciones y tu apenas tienes una sola.

Jimena: Eso es una cosa que me está agobiando ahora. Ahora estoy abierto a eso, quiero aprender a trabajar con gente. Nunca he tenido mucha tribu musical porque empecé sola nunca he sabido como juntarme pero ahora estoy abiertísima, me apetece muchísimo.

Juan: ¿Con quién te gustaría colaborar?

Jimena: Lo haría con alguien que dices 'que coño haces', como cuando Amaia colaboró con Rojuu. Si sale alguna será para no dejar indiferente.

Juan: ¿Cómo llevas la gira y los festivales?

Jimena: Los conciertos me están sirviendo para reencontrarme con mis canciones y cantarlas en directo me flipa. Quiero rodar el disco y ver a la gente presente. Yo no miró los números por redes y cuando voy al concierto veo realmente lo que me está dando.

Juan: ¿Logras estar ajena a los seguidores que tienes en TikTok o las escuchas en Spotify?

Jimena: No me importa nada, obviamente si te fijas pero yo esas cosas las noto en directo. Yo lo noto más si en un mes me paran cuatro veces por la calle que si me siguen 10.000 por redes.

Juan: ¿Hay alguna canción que te haya sorprendido su éxito en Spotify?

Jimena: Ultimamente estoy flipando con 'Cuando ya no me quieras' porque después de todas las cosas que he sacado es la que más gusta y pienso que tristes estáis todos.

Juan: Eso es por como está montado Spotify que si esa es la canción que la gente ha metido en las playlists de hace tiempo pues por eso tiene éxito

Jimena: Si fuera por mi, mi Spotify sería totalmente al revés, las canciones que menos se han escuchado serían las primeras.

Juan: Tienes una canción que se llama 'Jugando a los Sims' ¿Eres muy de videojuegos?

Jimena: Ahora estoy jugando al Pokemon en la Switch. Desde pequeña he sido de Nintendo. Soy muy de Mario Bros, esas cosas me encantan.

Juan: ¿Sigues el mundo de los youtubers y streamers?

Jimena: No sigo nada pero yo cuando era pequeña era niña rata y veía mazo youtubers. El mundo youtuber me ha encantado y me planteé ser youtuber antes de todo.

Juan: Existen cantantes que han empezado con YouTube, el más famoso es Justin Bieber

Jimena: Yo empecé haciendo covers en Instagram y aquí estoy.