La entrevista de 2020 en la que Justin Bieber se derrumba hablando de sus experiencias en la industria musical y que todos relacionan con Diddy

Justin Bieber rompió a llorar hace cuatro años al recordar sus inquietantes "encuentros" en la industria de la música.

El cantante de 30 años, que aún no ha hablado sobre el arresto y posterior encarcelamiento de su ex mentor Sean 'Diddy' Combs tras los cargos de tráfico sexual contra el rapero, saltó a la fama cuando era adolescente.

Bieber se encuentra actualmente alejado de los focos mediáticos y centrado en su reciente paternidad sin embargo toda la polémica de Diddy ha hecho que se este hablando mucho en redes de su amistad cuando Justin estaba empezando en la música.

A pesar de convertirse en un éxito de la noche a la mañana y acumular millones de admiradores en todo el mundo, Justin dijo que la realidad era bastante diferente mientras le daba consejos a Billie Eilish, que entonces tenía 18 años, y que recién estaba irrumpiendo en la industria de la música.

En una entrevista de 2020 con Zane Lowe para Apple Music, la estrella de Love Yourself termina llorando hablando de sus experiencias como estrella del pop adolescente y diciendo que quería proteger a Billie y que podía ella podía contar con el mientras empezaba su andadura en la industria musical.

"Creo que estaba viviendo con esta vergüenza, viviendo con todas estas cosas de mi pasado y no era capaz de seguir adelante", asegura antes de admitir que estaba en un camino de autodestrucción: "Habría sido no bueno. No se si estaría vivo seguramente, era oscura. Pero quería contar mi historia por si resuena con alguien y pueden aprender de ella".

Finalmente con la cabeza inclinada y la voz quebrada, dijo: "Fue difícil para mí estar en la industria de la música y ser tan joven y no saber a quién acudir y que todos, ya sabes, me dijeran que me amaban y, ya sabes, simplemente te daré la espalda en un segundo."

Continuó: "Si ella [Billie] alguna vez me necesita, estaré aquí para ella... pero, sí, solo protejo esos momentos porque la gente da por sentado... los encuentros... y... yo simplemente quiero protegerla. No quiero que ella pase por lo que yo pasé. No se lo deseo a nadie". La entrevista es incómoda, con el experimentado entrevistador Zane visiblemente molesto mientras escucha los recuerdos de Justin sobre eventos preocupantes de los que decide no dar detalles.