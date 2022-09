Entrevista a Ptazeta: "Solo que me hablara Bizarrap ya me pareció una pasada"

Está a punto de cumplirse un año desde que Ptazeta pasara de conocida a hiperfamosa en la escena española del trap a raíz de una llamada de Bizarrap. "Joder, para mí fue una pasada ya solo que me hablara, porque entonces no tenía subido nada en YouTube, solo 'Mami' en Spotify", recuerda sobre ese primer contacto, y nos lo cuenta tras exhausta tras un concierto recordando cómo le ha cambiado la vida.

"Me siento aquí a tu lado, que así nos entendemos mejor", dice compartiendo nuestro sofá y más relajada que un gato delante de una estufa. Rarísimo en artistas de su talla, pero es que lo suyo es diferente en muchas cosas: "Una se siente flipando, cada día la gente me hace flipar más".

Recuerda que allá por 2019 ni se le pasaba por la cabeza el nivel de fama que tiene ahora, al que se está acostumbrando poco a poco. "Al principio fue un poco chocante. Tenía un tipo de vida muy diferente al que tengo ahora. Tenía la vida más medida, yendo a trabajar, con horarios...". Que esta entrevista sea horas después de lo previsto es una demostración de que en la industria hay que amoldarse a lo que venga.

2022 está siendo otra historia: "La verdad es que hemos tenido suerte y hemos podido ir a muchos festivales, y me encanta mezclarle mientras actúo con la gente, tenerlos alrededor". Se refiere por ejemplo al Coca-Cola Music Experience, donde cerró el festival por problemas en la agenda de Maneskin y "la gente dio todo lo que le quedaba por dar".

Volviendo al tema de Biza (Session 45, conocida como 'Criminal') reconoce que ese tema la puso en la estratosfera. Son casi noventa millones de visitas en YouTube y otras tantas en Spoty. "Yo le dije: 'Ojalá trabaje mucho y el año que viene pueda ir a Argentina'. No podía imaginarme ir a Madrid, imagínate Buenos Aires, pero un año y medio después mantuvo su palabra y salió. Es un foco que no todo el mundo tiene".

La popularidad no parece haber afectado en nada su forma de ser: "Yo soy una chica extrovertida, estoy con todas y agradezco a la gente su cariño", y damos fe del mismo con una chica que está tan tranquila en el sofá de la entrevista como en el de su casa, y que no ahorra en risas con fans que acaba de conocer. "Cuando puedo me bajo del escenario, los toco, o los subo conmigo".

¿Y sobre la explosión de talento en las islas de las que es originaria qué tiene que decir? "¿Tú sabes cuando echas una aspirina en el agua? Pues eso está pasando en Canarias. Me alegro porque Bejo, Don Patricio, Dani Romero y demás han ido abriendo camino a los que vinimos detrás. Además, antes era más difícil que ahora. Se ha puesto a Canarias en el mapa de todo el mundo".

La filosofía y forma de entender la música sigue siendo la misma que cuando se estrenó, casi casualmente. "No quería dar a la gente lo que quizá esperaban. Ni rap, ni trap, ni mensaje: hay mujeres que escriben a mujeres, hombres que cantan a hombres, y pueden hablar sucio y con respeto". Tan divertida mientras dice cada palabra, que casi quieres despedirte de ella con un abrazo. Así da gusto.