¿Cuánto valen las entradas del Mad Cool 2023 y dónde comprarlas?

La sexta edición del Mad Cool, que se celebrará del 6 al 8 de julio de 2023, ha presentado un cartel de gran influencia británica, con nombres como Liam Gallagher, Robbie Williams, Sam Smith o The Prodigy, a quienes acompañarán el rock estadounidense de Red Hot Chili Peppers y The Black Keys.

Por el momento, los organizadores del festival madrileño han desvelado un total de 53 bandas para los tres días, con mayor presencia internacional que nacional, y que tendrá en su primera jornada el regreso de Robbie Williams a España, como parte de su gira 'XXV'.

¿Dónde y cuándo se celebrará el Mad Cool 2023?

El Mad Cool experimentará varios cambios para su sexta edición. En 2022 el festival tuvo cinco jornadas y, en principio, este año tendrá sólo tres. Además cambiará por tercera vez en su historia de recinto volviendo al distrito de Villaverde a un recinto que está todavía por acondicionar y del que se conocen pocos detalles.

El Mad Cool regresará al sur de Madrid en 2023 pero no será para volver a la Caja Mágica. El festival asentará en unos terrenos ubicados junto al polígono Marconi en el límite entre el distrito de Villaverde y la ciudad de Getafe.

¿Dónde comprar las entradas y cuánto cuestan?

Si eres cliente Santander, del 12 de diciembre a las 11 am hasta el 15 de diciembre a las 10.59 am se podrán adquirir los primeros abonos para Mad Cool 2023, disfrutando de un precio especial. Unos días más tarde, la preventa para clientes Santander estará activa para adquirir las primeras entradas de día con un precio especial, del 26 de diciembre a las 11 am hasta el 29 de diciembre a las 10.59 am.

La venta general de abonos empezará el día 15 de diciembre a las 11 am, mientras que la venta general de entradas de día empezará el 29 de diciembre a las 11 am. Todas las entradas se podrán comprar a través de la página web habilitad por el festival para ello: https://madcooltickets.es/

PRECIOS

Preventa clientes Santander:

Abono normal - 175€ + gastos de distribución.

Abono VIP - 425€ + gastos distribución.

Entrada de día normal - 69€ + gastos de distribución.

Entrada de día VIP - 110€ + gastos de distribución.

Para todxs aquellxs que aún no son clientes Santander, podrán reservar su abono y hacerse cliente de forma online en menos de 8 minutos.

Venta general:

Abono normal - 189€ + gastos de distribución.

Abono VIP - 480€ + gastos de distribución.

Entrada de día normal - 79€ + gastos de distribución.

Entrada de día VIP - 185€ + gastos de distribución.