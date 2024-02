Freddie Mercury podría volver a los escenarios como un holograma más de treinta años después de su muerte

El legendario cantante Freddie Mercury podría regresar a los escenarios en forma de holograma. La estrella de Queen murió a la edad de 45 años en 1991 debido a una neumonía bronquial derivada del SIDA. Pero podría volver a actuar como una recreación digital similar a la residencia Voyage de ABBA que se realiza en Londres.

Esto no es algo novedoso y ya son varios los casos de éxito de conciertos con hologramas. Desde el mencionado de ABBA al de Whitney Houston que estuvo tres años en cartel en Las Vegas entre 2020 y 2023.

La empresa que gestiona el catálogo anterior de Freddie ha registrado una marca para su nombre en 3D y realidad virtual, según The Sun.

Los documentos legales muestran que el nombre ha sido registrado para "experiencias inmersivas de realidad virtual, aumentada y mixta en 3D" y "entornos virtuales". La marca también cubre los videojuegos.

El año pasado, el guitarrista de Queen, Brian May, de 76 años, dijo al podcast The Graham Norton Radio Show: "Hemos hablado y examinado, muy seriamente, los hologramas de Freddie y esas cosas. Nos encanta ser vivos y peligrosos, eso es todo, ese es nuestro énfasis."

May no cierra la puerta a este tipo de conciertos cuando no quede ningún miembro del grupo vivo: "Ahora, cuando nos hayamos ido todos, sí, claro, haz algo de ABBA sobre nosotros, pero mientras estemos aquí quiero tocar en vivo. No quiero ser un holograma, quiero ser yo."

Si bien Queen nunca ha usado un holograma de Freddie si han usado imágenes de video de él durante sus conciertos.

Brian dijo: "Tenemos algunas cosas con Freddie. No sé si lo recuerdas, pero generalmente hago Love of My Life y Freddie entra y se une a mí al final cuando hacemos nuestros shows en vivo.

"Pero no es un holograma, es simplemente una tecnología de la vieja escuela que nos gusta", aclara.

Estos rumores se producen después de que se informara que Queen estaba a punto de hacer una venta récord de 1.200 millones de dólares de todo su catálogo de música sumandose así a una larga lista de cantantes que han vendido sus catálogos que incluye a Paul Simon, David Bowie, Sting, Neil Diamond, Tina Turner y Bruce Springsteen entre otros.