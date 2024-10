El ingenioso plan de una fan para enamorar a Joe Jonas se vuelve viral y recibe la inesperada respuesta del cantante

Todos hemos tenido alguna vez la fantasía de enamorar a nuestro ídolo. Esas ideas descabelladas en las que, por un giro del destino, cruzamos miradas con esa estrella que admiramos desde lejos, y de repente, ¡surgiría la chispa! Para muchos, esto se queda en un simple sueño, pero para María Meade, una usuaria de TikTok, ese sueño se volvió mucho más real cuando decidió compartir su ingenioso plan para conquistar aJoe Jonas.

En un video María revela su "secreto" para enamorar al integrante del mítico grupo los Jonas Brothers: "Estoy enamorada de Joe Jonas, pero no le sigo en ninguna red social, esperando el día de conocerlo, que él se enamore de mí, y yo pueda pretender que apenas sabía quién era. Así podríamos salir porque yo solo soy una chica normal." Un plan muy inusual y, como llama ella "delulu", pero que ha capturado la atención de los usuarios.

El TikTok no tardó en volverse viral, alcanzando casi seis millones de visualizaciones en cuestión de días. Lo que María no esperaba era que su estrategia llegara hasta el mismísimo Joe Jonas. Para sorpresa de todos, el cantante respondió al video con humor diciendo: "¿El plan sigue funcionando si he visto el video?" Un comentario que desató una avalancha de reacciones entre los fans, quienes no podían creer la interacción.

María, utilizando todo el ingenio posible, respondió a Joe, disimulando su emoción: "Ese era el plan real, ahora que tengo tu atención te he mandado un mensaje directo por Instagram (No te he seguido, no te emociones todavía)." La respuesta de la joven no hizo más que avivar la imaginación de la gente que ya pensaban que esta sería la próxima gran historia de amor del panorama musical.

Pero la historia no termina ahí. Poco después de su intercambio con Jonas, María subió un nuevo video en tono de broma, grabando un helicóptero que volaba sobre su ciudad y comentó: "Joe... tú sabes que me gusta conducir mi scooter, no hace falta que me mandes tu helicóptero a recogerme."

La interacción entre María y Joe ha conquistado a los fans, que han inundado los comentarios con apoyo, risas y teorías sobre qué podría pasar a continuación. ¿Será este el inicio de una historia de amor? Sea como sea, lo cierto es que María Meade ha logrado lo que muchos solo sueñan: captar la atención de su ídolo y hacerlo de una manera ingeniosa, divertida y, sobre todo, memorable.