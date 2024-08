Jack White lanza oficialmente su álbum sorpresa No Name

Jack White ha anunciado el lanzamiento oficial de su nuevo álbum lanzado por sorpresa, No Name, que estuvo brevemente a la venta en cantidades limitadas en sus tiendas Third Man Record a principios de este mes, en una portada blanca sin información más allá del título.

La versión oficial se lanzará el viernes (2 de agosto), con una edición en vinilo azul que estará disponible en las tiendas minoristas de Third Man Records el jueves y en tiendas de discos independientes selectas de todo el mundo al día siguiente. También estará disponible en vinilo negro a través de los sitios web de Third Man y Jack White.

Fiel a la filosofía independiente de White de hacerlo todo el sólo, el álbum fue grabado, producido y mezclado por él en su Third Man Studio durante 2023 y 2024, impreso en vinilo en Third Man Pressing y lanzado por Third Man Records, su propia discográfica.

El álbum, que creó una ola de entusiasmo cuando se corrió la voz de su existencia el 19 de julio, es el primer álbum de rock directo que White lanza desde que su antiguo grupo, White Stripes, se presentó por última vez en 2007.

Veremos que tal funciona un disco completo lanzado por sorpresa sin ningún tipo de promoción, single o estrategia de marketing en TikTok, supongo que el rock and roll sigue siendo así.