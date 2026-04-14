Justin Bieber bate todos los récords en Coachella: el mejor pagado, el más visto y el más comentado

En algunas ocasiones chocan dos realidades: un artista puede disfrutar de un gran éxito mientras sus actuaciones suponen una tremenda decepción. Así ha pasado estos días con Justin Bieber, que ha roto de forma espectacular múltiples récords del festival de Coachella… aunque la gente no termina de estar contenta con lo que pudieron ver. Yendo por partes: Bieber es oficialmente el artista mejor pagado, el que mayor demanda de entradas ha generado y el que ha vendido las entradas más caras. Menos importantes pero también señalados junto a estos es el de tener la publicación con mayor número de Me Gusta, la actuación más vista y la más buscada en Google. Todo esto dentro del marco de Coachella.

¿Son importantes estos récords? Hay quienes discuten que celebrar las entradas más caras de la historia no es algo precisamente bueno, mientras que otros surfean el hype del momento y señalan a Bieber como uno de los artistas más importantes de la historia reciente. La actuación, no obstante, consistió en tener a Justin Bieber cantando sobre vídeos de YouTube de sus canciones, lo cual fue muy extraño. Pese al éxito, las críticas vinieron muy rápido.

Así han reaccionado algunas personas en redes: "nunca más vuelvan a decir que el male privilege no existe. el chabon defiende abusadores, es un mediocre, abusador machista y sin embargo lo pusieron en este pedestal, no los quiero escuchar nunca más hablar del bailecito de taylor en ybwm o de tloas, háganse ortear hipócritas".

"los hombres lo tienen muy fácil lmao".

"Justin Bieber es el epítome del privilegio masculino; lo llaman leyenda por hacer lo mínimo, mientras que a las artistas femeninas las arrastran y las avergüenzan a pesar de esforzarse al máximo".

Mientras tanto, cantantes como Sabrina Carpenter optaron por ofrecer un espectáculo que, especialmente al comparar, fue superior. Muchos seguidores destacan también esa diferencia de percepción entre lo que se le exige a una mujer para destacar frente a un hombre. En el aire queda si vendrá alguien que rompa, otra vez, todos estos récords.