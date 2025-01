Justin Bieber insinúa su esperado regreso musical con un misterioso adelanto en redes sociales

Justin Bieber ha encendido las alarmas entre sus fans al compartir un adelanto de lo que podría ser nueva música. A través de sus historias de Instagram, el artista de 30 años publicó un clip en el que se escucha una melodía minimalista y una voz entonando frases como: "I'm taking it, you taking bait / Shaking off the hate / Okay, okay, okay." El vídeo, que incluye una marca de tiempo y un emoji de cámara de cine, sugiere que podría tratarse de un proyecto audiovisual en marcha.

Este avance llega después de meses de especulación sobre su posible regreso a los escenarios. Según el medio Puck News, Bieber estaría preparando su vuelta para 2025, impulsado en parte por compromisos financieros derivados de su cancelada gira de 2023. Aunque en ese mismo año vendió los derechos de su catálogo musical por 200 millones de dólares, informes recientes indican que aún tiene deudas con AEG, la empresa promotora de su última gira.

El último álbum del canadiense, Justice (2021), supuso un regreso a la cima tras el tibio recibimiento de su trabajo anterior, Changes (2020). Con éxitos como Peaches y Ghost, Bieber reafirmó su posición en la industria musical. Sin embargo, los años siguientes estuvieron marcados por cambios significativos en su vida profesional, incluyendo su ruptura con el polémico representante Scooter Braun en 2023, quien previamente había gestionado carreras como las de Ariana Grande y Demi Lovato.

En los últimos días, el cantante también ha estado inusualmente activo en redes sociales, publicando imágenes que, según los fans, podrían ser pistas sobre un nuevo álbum. Las fotografías, tomadas por el reconocido fotógrafo Rory Kramer, muestran escenarios que algunos han interpretado como posibles portadas de discos. Por ahora, Bieber no ha confirmado los rumores, pero su reciente actividad sugiere que su esperado regreso musical está cada vez más cerca. Sus seguidores, atentos a cualquier pista, esperan con ansias el anuncio oficial de lo que podría ser su séptimo álbum de estudio.