Lorde lanza su primer sencillo nuevo en cuatro años: What Was That

Después de varios días de enigmáticos adelantos en redes sociales, Lorde ha regresado oficialmente con su esperado nuevo sencillo What Was That, acompañado de un videoclip que la muestra en una faceta más cercana y espontánea, paseando por las calles de Nueva York.

La canción supone el primer lanzamiento oficial de la artista neozelandesa en casi cuatro años, tras la publicación de su último álbum Solar Power en 2021. En esta nueva etapa musical, Lorde ha contado con la producción del reconocido Jim-E Stack y Dan Nigro, este último ganador del Grammy y ampliamente conocido por dar forma a algunos de los mayores éxitos de artistas como Olivia Rodrigo y Chappell Roan.

El videoclip, íntimo y urbano, muestra a Lorde caminando, montando en bicicleta y explorando distintos rincones de Nueva York. También incluye imágenes de una de las acciones promocionales más comentadas de los últimos días: la artista había anunciado una actuación improvisada en Washington Square Park, pero al ver que el lugar se llenaba de fans, canceló el evento repentinamente. Sin embargo, apareció dos horas después de la hora prevista y grabó un breve video en el que se la ve bailando al ritmo de la canción mientras suena una grabación pregrabada, un gesto que muchos interpretaron como una forma de mantener el control sobre el ambiente sin dejar de conectar con sus seguidores.

What Was That no solo marca su regreso a la música, sino que llega en un momento de renovado interés por su figura. Su nombre ha estado en boca de todos recientemente por su participación en la canción Girl, So Confusing de Charli XCX, un tema que aborda de forma honesta y vulnerable una relación tensa entre ambas. Lorde se unió a Charli para interpretar la canción en vivo en el Madison Square Garden el pasado otoño, una actuación que volvió a repetirse en el primer fin de semana del festival Coachella 2025, generando una gran ovación y avivando aún más el interés por su música.

Este lanzamiento parece ser solo el comienzo de una nueva etapa para Lorde, quien, tras años de silencio y exploración artística, regresa con una propuesta más personal, reflexiva y con un sonido que promete sorprender nuevamente a sus fans.