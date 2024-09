La madre de Chester Bennington acusa a Linkin Park de traición: "Están intentando borrar el pasado"

La leyenda del nu-metal,Linkin Park, ha sido sinónimo de innovación en la escena musical desde su formación a finales de los 90. Con hits como In the End y Num, la banda logró captar a una generación de fans con su estilo único, combinando rock, metal y rap. Sin embargo, la trágica muerte de Chester Bennington en 2017 dejó a sus seguidores devastados y puso en duda el futuro de la banda. Después de varios años de silencio y proyectos individuales, Linkin Park sorprendió al mundo con el anuncio de una nueva etapa, acompañada por la cantante Emily Armstrong.

Aunque algunos fans recibieron con entusiasmo la noticia de una nueva gira y la grabación de un álbum con Armstrong, no todos comparten ese entusiasmo. Susan Eubanks, madre de Chester Bennington, ha expresado su indignación en una reciente carta a Rolling Stone, afirmando que la banda incumplió una promesa hecha a su familia: avisarles antes de cualquier movimiento importante. "Me enteré al mismo tiempo que todo el mundo, a través de Google", confesó en la carta Susan Eubanks, claramente dolida. "Habían prometido decirnos si iban a reunirse, y no lo hicieron. Me siento traicionada".

La madre de Chester Bennington también arremetió contra la decisión de la banda de continuar interpretando las canciones que su hijo hizo famosas. Para ella, escuchar a Emily Armstrong cantar esos temas es "doloroso", ya que siente que la banda está tratando de reemplazar a su hijo de una manera que minimiza su legado. "Están intentando borrar el pasado", comentó.

La crítica de Susan no es solo personal. También argumenta que la banda está actuando de manera calculada, sabiendo que ella no estaría de acuerdo con esta dirección. A pesar de haberse cruzado con miembros como Mike Shinoda y Joe Hahn en diversas ocasiones desde la muerte de Chester, ninguno mencionó nada sobre la posibilidad de una reunión. "Pensé que, si lo hacían, Mike sería quien cantara. Chester le enseñó a hacerlo, y hubiera sido más respetuoso que añadir a una nueva vocalista para interpretar las canciones que mi hijo convirtió en legendarias", añadió Eubanks.

Desde el escenario, Shinoda ha declarado que esta nueva etapa es "una manera de avanzar sin borrar el pasado", pero para Susan la realidad es diferente. La situación ha desatado un debate entre los seguidores de Linkin Park. Mientras algunos apoyan la evolución del grupo, otros, como Susan Eubanks, sienten que la banda está pisando un terreno delicado al continuar sin su líder original. La madre de Bennington concluye con un mensaje para los miembros de la banda: "Si van a seguir adelante, háganlo de otra manera. No intenten borrar a Chester ni lo que él hizo".

Con la polémica en pleno auge, el futuro de esta nueva etapa de Linkin Park podría depender de cómo manejen la sensibilidad de los fans y los sentimientos de aquellos que conocieron a Chester Bennington de cerca. Para su madre, el dolor de la traición es aún muy real.