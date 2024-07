Maluma y su tremendo enfado con los aficionados argentinos durante la final de la Copa América

Hay días que están plagados de deporte, incluso findes completos. Durante los últimos días se ha celebrado La Velada 4 de Ibai, que batió el récord de espectadores en Twitch y demostró una vez más el poder de convocatoria de los streamers. Yendo a competiciones más clásicas, Carlos Alcaraz ganó a Novak Djokovic por la vía rápida en tres sets para proclamarse campeón de Wimbledon por segunda vez consecutiva, algo a alcance de pocos. Y el fin de semana acabó por todo lo alto para los aficionados españoles con la conquista de la cuarta Eurocopa por parte de la Selección Masculina de Fútbol, convirtiéndose en el equipo nacional con más entorchados de esta categoría.

Sin embargo, al otro lado del charco, quedaba un evento más: la final de la Copa América. Argentina partía como la Selección favorita en el envite contra Colombia, que era el underdog más querido en medio planeta. Sin embargo los colombianos no pudieron darse una alegría, dado que cayeron en la prórroga ante el equipo de un lesionado Messi. En el estadio se encontraban todo tipo de personas, incluyendo famosos de la talla de Maluma. El cantante no podía contener las lágrimas ante la derrota, algo a lo que no ayudó el comportamiento de algunos aficionados argentinos.

Mientras el cantante se quejaba amargamente de la situación sobre el terreno de juego, a pocos metros de distancia un conjunto de seguidores albiceleste hacían por burlarse de él. El cantante correspondía gesticulando de vuelta, aunque poco más podía hacer. Las jornadas deportivas están llenas de gloria para los vencedores, pero por el camino queda un reguero de vencidos que, al ponerse el sol, querrán olvidar todo lo acontecido. Hoy Maluma se encuentra entre ellos.